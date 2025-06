HBCup Südtirol in Sand in Taufers

Von: ka

Sand in Taufers – Am nächsten Wochenende ist es wieder so weit: Das größte internationale Jugendhandballturnier im Alpenraum findet zum 38. Mal in Sand in Taufers statt. Vier Nationen – Deutschland, Österreich, Italien und Kroatien – nehmen mit insgesamt 116 Teams am Turnier teil, das von Freitag bis Sonntag ausgetragen wird.

In Sand in Taufers werden rund 1.500 Sportler, Trainer und Zuschauer erwartet. Der HBCup Südtirol ist seit Jahren ein fester Bestandteil im Veranstaltungskalender der Region. An zwei Spieltagen finden 295 Spiele auf dem Kunstrasenplatz in Mühlen in Taufers statt. Dieses Großevent des SSV Taufers Handball ist jedes Jahr ein Highlight für zahlreiche junge Sportlerinnen und Sportler! Geleitet werden die Spiele von zwölf kroatischen Schiedsrichtern. Neben dem Organisationsteam des SSV Taufers Handball, den Spielerinnen der ersten Mannschaften und einigen ehemaligen Aktiven engagieren sich über 110 freiwillige Helferinnen und Helfer an diesem Wochenende. Ein großes DANKESCHÖN schon jetzt an alle, die Jahr für Jahr ihre helfenden Hände bereitstellen, um den Jugendlichen ein unvergessliches sportliches Wochenende zu ermöglichen! Sand in Taufers und der SSV Taufers Handball freuen sich, alle teilnehmenden Teams herzlich begrüßen zu dürfen.

Turnierfakten im Überblick:

• 116 Teams aus 41 Vereinen und 4 Nationen

•

– 8 Teams aus Österreich

– 14 Teams aus Kroatien

– 32 Teams aus Italien

– 63 Teams aus Deutschland

Längste Anreisen:

• Trebur – 618 km

• HC Pallamano Falconara – 571 km

• TSB Horkheim – 488 km

Vereine mit den meisten Teams:

• SG Kempten-Kottern – 9 Teams

• TSV Schwabmünchen – 8 Teams

• HSG Friedrichshafen-Fischbach – 8 Teams

• TSV Niederraunau – 7 Teams