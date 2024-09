HC Bozen gastiert in Wien

Von: mk

Bozen – Am Sonntag findet in der win2day ICE Hockey League das erste Kärntner Derby der neuen Saison statt. Dabei empfängt der EC-KAC den EC iDM Wärmepumpen VSV. Das Derby gibt es im Livestream auf www.live.ice.hockey zu sehen. Auf ORF Sport+ wird die Partie zwischen den noch ungeschlagenen Moser Medical Graz99ers und den noch sieglosen Steinbach Black Wings Linz übertragen. Tabellenführer HCB Südtirol Alperia gastiert bei den spusu Vienna Capitals. Insgesamt sind am Sonntag sechs Partien angesetzt.

Der EC-KAC geht als Favorit in das Kärntner Derby gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV. Nicht nur, weil die Klagenfurter mit zwei Siegen aus vier Spielen deutlich besser in die Saison starteten als der VSV, der nach drei Partien noch keinen Punkt hat, sondern auch aufgrund der jüngsten direkten Duelle. Der EC-KAC konnte sieben der vergangenen zehn Begegnungen mit dem VSV für sich entscheiden. Vor heimischem Publikum waren die „Rotjacken“ sogar in acht der letzten zehn Derbys siegreich. Am Freitag gastierten die Klagenfurter bei Fehérvár und unterlagen deutlich mit 0:4, Villach spielte in Graz und musste sich mit 4:6 geschlagen geben. Das Derby am Sonntag gibt es im Livestream auf www.live.ice.hockey zu sehen.

ORF Sport+ überträgt Graz gegen Linz live

Auf ORF Sport+ wird die Partie zwischen den noch ungeschlagenen Moser Medical Graz99ers und den noch sieglosen Steinbach Black Wings Linz übertragen. Mit neun Punkten liegen die Steirer aktuell auf dem zweiten Tabellenplatz. Die Black Wings sind eines von noch drei punktelosen Teams und liegen am Tabellenende. Am Freitag unterlagen sie zu Hause den spusu Vienna Capitals knapp mit 1:2. Der Premierentreffer von Henrik Neubauer war zugleich das erste Tor der Black Wings in dieser Saison. Die Oberösterreicher haben bereits früh in der Spielzeit Personalsorgen in der Offensive, Emilio Romig und Brodi Stuart fallen lange aus, und sich deshalb mit Ken Ograjensek und Luka Maver verstärkt. Das slowenische Duo erhält bei den Steinbach Black Wings vorerst einen befristeten Vertrag bis zur Länderspielpause im November. Im Anschluss verfügen die Black Wings über eine Option auf Verlängerung der Zusammenarbeit. Bei Graz wiederum ist die Offensive bereits voll in Schwung. Beim 6:4-Heimsieg gegen Villach am Freitag war Michael Schiechl mit zwei Treffern und einem Assist der Spieler der Partie. Der 35-Jährige wurde auch zum „win2day Gameday Hero“ von Runde 3 gekürt.

Bozen gastiert in Wien – Salzburg empfängt Fehérvár

Tabellenführer HCB Südtirol Alperia ist am Sonntag nach drei Heimspielen erstmals auswärts gefordert. Die Südtiroler gastieren bei den spusu Vienna Capitals, die mit sechs Punkten auf dem sechsten Tabellenplatz liegen. Bozen hält genauso wie Graz beim Punktemaximum, hat aber ein besseres Torverhältnis als die Steirer und liegt deshalb an der Spitze. Die vergangenen sechs direkten Duelle mit Wien konnte der HCB allesamt für sich entscheiden.

In der vierten Runde ebenfalls im Einsatz ist Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg, der Hydro Fehérvár AV19 empfängt. Während die Salzburger am Freitag spielfrei waren, absolvierte Fehérvár sein erstes Spiel in der Alba Aréna und feierte dabei einen deutlichen 4:0-Sieg gegen den EC-KAC. Gleich drei Treffer erzielten die Ungarn binnen 75 Sekunden. Für Fehérvár war es der zweite Saisonsieg im dritten Spiel. Die Red Bulls waren erst zwei Mal im Einsatz und feierten einen Sieg.

Außerdem stehen sich am Sonntag der HC TIWAG Innsbruck und Migross Supermercati Asiago Hockey gegenüber und Olimpija Ljubljana empfängt den HC Pustertal. Während Pustertal am Freitag den ersten Saisonsieg feierte, sind die Slowenen nach drei Spieltagen noch ohne Niederlage und liegen auf dem dritten Tabellenplatz. Beim Duell Innsbruck gegen Asiago treffen zwei Tabellennachbarn aufeinander. Der HCI liegt mit drei Punkten auf Platz zehn, gefolgt von den noch punktelosen Italienern.

win2day ICE Hockey League:

Sonntag, 29.09.2024:

15.00 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Hydro Fehérvár AV19

Referees: SEEWALD E., STERNAT, Nothegger, Seewald J. | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – Steinbach Black Wings Linz

Referees: OFNER, SIEGEL, Bärnthaler, Weiss. | >> ORF Sport+ <<

17.30 Uhr: spusu Vienna Capitals – HCB Südtirol Alperia

Referees: FICHTNER, NAGY, Bedynek, Muzsik. | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: EC-KAC – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: REZEK, SMETANA, Puff, Zgonc. | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: NIKOLIC M., PIRAGIC, Pardatscher, Wimmler. | >> live.ice.hockey <<

18.00 Uhr: Olimpija Ljubljana – HC Pustertal

Referees: KAINBERGER, ZRNIC, Hribar, Mantovani. | >> live.ice.hockey <<