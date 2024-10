HC Gherdeina und Unterland Cavaliers feiern Auswärtssiege

SALZBURG, AUSTRIA - OCTOBER 19: Adrian Gesson of Red Bull Hockey Juniors during the AHL hockey league game Red Bull Hockey Juniors vs HC Gherdeina Valgardena on October 19, 2024 in Salzburg, Austria. Photo by Manuel Mackinger - Red Bull Hockey Juniors

Wolkenstein/Neumarkt – In der Alps Hockey League setzten Tabellenführer Adler Stadtwerke Kitzbühel und die zweitplatzierten EK Zeller Eisbären ihre Siegesserien am Samstag fort. Zudem feierten auch der HC Gherdeina und die Hockey Unterland Cavaliers Auswärtssiege.

Die Adler Stadtwerke Kitzbühel feierten am Samstag den dritten Sieg in Folge, der Tabellenführer setzte sich in Meran mit 5:2 durch. Die Hausherren gingen zwar nach 35 Sekunden durch Chad Pietroniro in Führung, doch zwei Tore von Chris Schutz drehten die Partie zugunsten der Tiroler. Ein weiterer Doppelpack von Sebastian Christiansen sorgte im Mittelabschnitt für klare Verhältnisse. Schlussendlich bejubelte Kitzbühel den fünfte Auswärtssieg in Meran in Folge.

Die EK Zeller Eisbären nahmen den Schwung der letzten Wochen mit und holten auch auswärts die ersten drei Punkte der Saison. Zwar ging Sterzing bereits in der dritten Minute durch Lukas de Lorenzo Meo in Führung, doch die Gäste glichen noch im ersten Drittel durch Alexander Lahoda aus. Die Pinzgauer hatten über weite Strecken mehr vom Spiel und drehten die Partie im Mittelabschnitt durch Philipp Putnik. In der Schlussphase sorgte Tyler Cuma für die Entscheidung und Zell am See feierte den vierten Sieg in Folge.

Die Red Bull Hockey Juniors gingen gegen Gröden im ersten Drittel zweimal in Führung. Im Mittelabschnitt übernahmen die Gäste aber die Kontrolle und drehten das Spiel auch dank eines Doppelpacks von Simon Pitschieler zu ihren Gunsten. Beim Stand von 3:5 ging es in die zweite Pause. Nachdem Gröden sogar auf 3:6 erhöhte, kamen die Salzburger noch einmal auf ein Tor heran. Doch Stephan Deluca sorgte für den 5:7-Endstand, womit sich die „Furie“ in der Tabelle auf Rang vier verbesserte.

Trotz eines zweimaligen Rückstands setzte sich Unterland beim EC Bregenzerwald durch. Nach der schnelle Führung durch Richard Schlögl glichen die Cavaliers im Mittelabschnitt aus. In der 39. Minute ging es dann Schlag auf Schlag: nur 19 Sekunden nach der erneuten ECB-Führung sorgte Kristians Samitis für den Ausgleich. Im dritten Drittel drehte Davide Girardi die Partie im Powerplay zugunsten der Südtiroler, die sich knapp mit 3:2 durchsetzten. Bregenzerwald bleibt damit am Tabellenende.

Alps Hockey League:Sa, 19.10.2024:

Wipptal Broncos Weihenstephan – EK Die Zeller Eisbären 1:3 (1:1,0:1,0:1)

Referees: LAZZERI, PINIE, Ilmer, Scalzeri

Goals 1:0 WSV De Lorenzo Meo L. (02:29 / Galimberti T. ,Capannelli A. / EQ), 1:1 EKZ Lahoda A. (09:30 / Berger H. ,Widhalm L. / EQ), 1:2 EKZ Putnik P. (23:42 / Berger H. ,Lahoda A. / EQ), 1:3 EKZ Cuma T. (58:15 / unassisted / EQ)

Red Bull Hockey Juniors – HC Gherdeina valgardena.it 5:7 (2:1,1:4,2:2)

Referees: RUETZ, WIDMANN, Rinker, Telesklav

Goals 1:0 RBJ Krening P. (03:38 / Baumann F. ,Kolarik L. / EQ), 1:1 GHE Cristellon Y. (15:10 / Prosofsky K. ,DI CICCO J. / EQ), 2:1 RBJ Assavolyuk D. (19:31 / Krening P. ,Wimmer P. / PP), 2:2 GHE Forte M. (29:23 / Laitinen V. ,Kasslatter H. / EQ), 2:3 GHE Schiavone D. (31:41 / McGowan B. ,Deluca S. / EQ), 3:3 RBJ Kolarik L. (32:05 / Krening P. ,Wurzer M. / EQ), 3:4 GHE Pitschieler S. (35:29 / Kasslatter H. / EQ), 3:5 GHE Pitschieler S. (37:41 / Prosofsky K. ,Kasslatter H. / PP), 3:6 GHE Laitinen V. (43:28 / McGowan B. / EQ), 4:6 RBJ Kirchebner M. (45:28 / Rebernig A. ,Krainer B. / EQ), 5:6 RBJ Krening P. (55:29 / Wimmer P. ,Kolarik L. / PP), 5:7 GHE Deluca S. (59:53 / Schiavone D. ,Laitinen V. / EQ)

EC Bregenzerwald – Hockey Unterland Cavaliers 2:3 (1:0,1:2,0:1)

Referees: HUBER, MOSCHEN, Abeltino, Strimitzer

Goals 1:0 ECB Schlögl R. (02:03 / Ranftl F. ,Mußbacher M. / EQ), 1:1 CAV Brighenti Moretti C T. (35:56 / Remolato N. ,Murnieks D. / PP), 2:1 ECB König D. (39:29 / Wempe L. ,Metzler P. / EQ), 2:2 CAV Samitis K. (39:48 / Kaufmann A M. ,Murnieks D. / EQ), 2:3 CAV Girardi D. (56:24 / Murnieks D. ,Brighenti Moretti C T. / PP)

HC Meran/o Pircher – Adler Stadtwerke Kitzbühel 2:5 (1:1,0:4,1:0)

Referees: PIRAGIC, PIRAS, Cristeli, Fecchio

Goals 1:0 HCM Pietroniro C. (00:35 / Skalde S. ,Ishida R. / EQ), 1:1 KEC Schutz C. (12:54 / Lippitsch J. ,Schmid P. / PP), 1:2 KEC Schutz C. (20:53 / Fröwis J. ,Matzka M. / EQ), 1:3 KEC Christiansen S. (25:18 / Hochfilzer H. ,Waschnig L. / EQ), 1:4 KEC Geifes T. (32:06 / Hochfilzer H. ,Podlipnik M. / EQ), 1:5 KEC Schmid P. (36:53 / Ren J. ,Wieltschnig P. / PP), 2:5 HCM Gellon D. (40:48 / Ishida R. ,Tomasini P. / EQ)