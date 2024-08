HC Pustertal: Der Trainerstab steht fest

Von: mk

Bruneck – Der HC Pustertal hat nicht nur die Kaderplanungen weitestgehend abgeschlossen, sondern geht natürlich auch mit dem kompletten Trainerstab in den Auftakt zur neuen Saison.

Cheftrainer ist bekanntlich Jason Jaspers. Der zuletzt in Dänemark tätige Trainer hat bereits im Frühjahr und Sommer Kontakt zu seinen Spielern aufgenommen und hielt auch in der „Eis-losen“ Zeit engen Kontakt zur sportlichen Leitung des HC Pustertal.

An der Seite des Deutsch-Kanadiers wurden die beiden Coaches für Athletik und Goalies bestätigt.

René Baur bleibt Athletik-Trainer. Der 39-jährige Toblacher, in Bruneck wohnhaft, war jahrelang bester Pusterer Tormann in Serie A und A2 und für den HCP, Fassa, Meran, Sterzing und Cortina aktiv. Weiters stehen eine Olympiateilnahme im Jahr 2006 und 30 Länderspiele zu Buche. Als Fitnesstrainer war er drei Jahre lang für Davos (NLA, 2015-18) tätig, seitdem ist er wieder Teil der Wölfe-Familie. René ist bereits seit dem ICE -Einstieg des HCP„an Bord“ und ein unverzichtbarer Teil des Trainerteams.

Thomas Tragust wurde als Tormanntrainer bestätigt. Der langjährige Spitzengoalie national (unter anderem HCP 2016-2018) und international (Weltmeisterschaften, EBEL, DEL2) ist im Pustertal verheiratet und wohnhaft. Seit über zehn Jahren trainiert Tragust erfolgreich Goalies, mit dem HC Pustertal geht er in seine vierte Saison. Zuletzt war „Tschombi“ Trainingsgast bei den Carolina Hurricanes und konnte somit NHLLuft schnuppern und wertvolle Eindrücke mit nach Bruneck bringen.

Die Position des Co-Trainers wird neu besetzt, hier präsentiert der HC Pustertal ein neues Gesicht: Kohl Schultz kommt nach Bruneck. Der Kanadier schaffte – ohne große Spielerkarriere – bereits 2017 den Sprung als Videocoach von der NCAA in die AHL. Für Stockton Heat, das Farmteam der Calgary Flames, fungierte Schultz in insgesamt 3 Jahren als Videocoach und Team-Manager. In der ECHL war er 4 Jahre tätig. Hier erstreckte sich die Tätigkeit in Kansas und Kalamazoo über Video- und Assistenz-Trainer bis zu einem Intermezzo als Headcoach der Kansas City Mavericks. Die Stärken dieses modernen Trainers liegen in der Entwicklung der Spieler bis hin zu Powerplay- und Defensiv-Konzepten. Kohl Schultz wird natürlich beim Trainingsauftakt am 5. August (18.30 Uhr, Intercable Arena) bereits auf dem Eis stehen.

Kohl Schultz erklärt: „Ich möchte mich bei den Verantwortlichen für das Vertrauen bedanken. Die bisherigen Gespräche verliefen so positiv, dass ich mich schon jetzt in Bruneck heimisch und willkommen fühle. Ich werde alles unternehmen, um Verein und Team bestmöglich zu helfen.“

Jason Jaspers meint zu Kohl Schultz: „Ich bin schon lange in Europa. Kohl wird eine nordamerikanische Sichtweise und viele tolle Inputs aus Übersee in unseren Coaching Staff bringen, was mir sehr wichtig ist. Er ist sehr wissbegierig und wird für die Spieler eine wichtige Bezugsperson sein. Ich freue mich sehr auf die Zusammenarbeit.”

Der Vertrag des letztjährigen Co-Trainers Ivo Machacka wird nicht verlängert, er wird in seinen Beruf zurück kehren. Die Wölfe möchten sich beim Brunecker für die spontane Hilfe in der letzten Saison bedanken. Gut möglich, dass Machacka auch in Zukunft wieder Teil der Wölfe-Familie wird.