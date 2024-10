HC Pustertal tritt gegen EC iDM Wärmepumpen VSV an

Von: mk

Bozen – Der EC Red Bull Salzburg lädt am Sonntagnachmittag zum Family-Day. Dabei kommt es zum emotionsgeladenen Duell mit den spusu Vienna Capitals. Auch der HK Olimpija Ljubljana veranstaltet am Sonntag einen Familientag – sie haben den Tabellenführer aus Graz zu Gast. Am frühen Abend stehen noch die Partien HC TIWAG Innsbruck gegen die Steinbach Black Wings Linz und HC Pustertal gegen den EC iDM Wärmepumpen VSV auf dem Programm.

Am Sonntag warten in der win2day ICE Hockey League gleich zwei Family-Days auf die Fans. Für Salzburg endet damit eine intensive Woche mit drei Spielen. Nach einem Sieg in der Champions Hockey League unterlagen sie am Freitag knapp gegen die HC Pustertal Wölfe, obwohl sie bereits mit 4:1 geführt hatten. Die Vienna Capitals reisen mit einem Sieg im Rücken nach Salzburg, nachdem sie Asiago mit 2:1 besiegt haben. In der letzten Saison hatten die Salzburger Schwierigkeiten gegen Wien und verloren drei der vier Begegnungen. Beide Mannschaften befinden sich aktuell in der Top sechs der Liga. Das Spiel wird gratis auf live.ice.hockey und auf JOYN gezeigt.

Auch in Laibach wird den Fans bereits am Nachmittag Top-Eishockey präsentiert. Der HK Olimpija Ljubljana duelliert sich beim Family-Day mit Tabellenführer Moser Medical Graz99ers. Während Ljubljana am Freitag eine 2:5-Niederlage gegen Bozen hinnehmen musste, feierten die Steirer einen 3:2-Comeback-Sieg nach einem 0:2-Rückstand. In der Tabelle liegen die beiden Teams dennoch knapp beisammen: Während die Steirer von der Tabellenspitze lachen, rangieren die „Drachen“ auf dem dritten Tabellenplatz.

Abendspiele in Tirol

Der HC TIWAG Innsbruck fordert am frühen Abend die Steinbach Black Wings Linz zum Duell. Die „Haie“ mussten am Freitag erneut eine bittere Niederlage gegen den Tabellenführer aus Graz hinnehmen. Wie auch schon im ersten Aufeinandertreffen gingen die Innsbrucker früh in Führung. Die Steinbach Black Wings Linz scheinen nach ihrem Fehlstart in der Saison angekommen zu sein. Nach vier Niederlagen in Folge feierten die Oberösterreicher kürzlich zwei Siege. Außerdem hatten die Oberösterreicher viel Zeit, um sich fokussiert vorzubereiten: Ihr letztes Spiel liegt bereits neun Tage zurück.

Der HC Pustertal empfängt am Sonntagabend den EC iDM Wärmepumpen VSV, der, ähnlich wie die Linzer, nach einem Fehlstart nun in Fahrt gekommen zu sein scheint. Die Adler feierten kürzlich zwei Siege in Folge. Doch auch Pustertal hat nach dem Shootout-Sieg über den EC Red Bull Salzburg ordentlich Selbstvertrauen getankt. Auch aufgrund der Tabellensituation dürfen sich die Fans auf ein spannendes und emotionsgeladenes Aufeinandertreffen freuen: Es trifft der Neunte auf den Zehnten.

win2day ICE Hockey League, 12.10.2024:

15.00 Uhr EC Red Bull Salzburg – spusu Vienna Capitals | >> gratis auf live.ice.hockey | PULS 24 online und JOYN

Referees: SEEWALD, SIEGEL, Moidl, Riecken

15.00 Uhr Olimpija Ljubljana – Moser Medical Graz99ers | >> live.ice.hockey

Referees: SOOS, ZRNIC, Bärnthaler, Vaczi

17.30 Uhr HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – Steinbach Black Wings Linz | >> live.ice.hockey

Referees: BERNEKER, NIKOLIC M., Martin, Zacherl

18.00 Uhr HC Pustertal Wölfe – EC iDM Wärmepumpen VSV | >> live.ice.hockey

Referees: GROZNIK, NIKOLIC K., Mantovani, Pardatscher