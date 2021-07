HCB: Defensive der Foxes erhält Zuwachs durch James DeHaas

Bozen – Der HCB Südtirol Alperia vermeldet den Zugang des ersten neuen Gesichtes für die Saison 2021/22: der kanadische Verteidiger James DeHaas wurde mit einem Vertrag ausgestattet.

Der 27-Jährige gebürtige aus Mississauga (Ontario) ist ein Two-Way Verteidiger, Linksausleger mit einem imposanten Körperbau, bringt er doch ganze 193 cm x 96 kg auf die Waage. Die Stärken von DeHaas liegen in der Offensive und im Spielaufbau, selbstverständlich ist er auch im eigenen Drittel ein aufmerksamer und zuverlässiger Verteidiger, der auch im Backcheck glänzt. Außerdem besticht er durch seine lange Einsatzzeit.

Die Laufbahn

Nach den üblichen Jahren im Juniorenbereich wurde er 2012 von den Detroit Red Wings in der sechsten Runde als 170. Wahl gedraftet. Er schaffte es zwar nie in die NHL, zeichnete sich aber in der Clarkson University (NCAA) aus, wo er vier Saisonen verbrachte und auch die Rolle des Kapitäns einnahm: er beendete seine Laufbahn im College mit 149 Einsätzen und 74 Punkten. 2017 wechselte er ins Profilager in die American Hockey League: im Trikot der Lehig Valley Phantoms spielte er drei Saisonen lang und brachte es auf 112 Einsätze, zwischendurch absolvierte er auch 32 Matches in der ECHL für die Reading Royals. 2020 übersiedelte er erstmals nach Europa: mit Stjernen Hockey bestritt er die norwegische Meisterschaft und erzielte in 21 Einsätzen insgesamt 23 Punkte (7 Tore und 16 Assist).

„Ich freue mich schon auf meine neue Aufgabe in Bozen”, dies die ersten Worte von DeHaas als Weißroter, „ich kenne bereits einige Spieler, mir wurde nur Positives berichtet und ich erwarte es kaum, zu beginnen. Der HCB ist eine Top Mannschaft, deshalb rechne ich mit einer siegreichen Saison und einem Kampf um den Titel in einer wettbewerbsfähigen Liga wie der ICE Hockey League. Das Niveau in der CHL ist nochmals höher, es wird eine große Herausforderung sein und wir können auch in dieser Meisterschaft etwas erreichen“.

Weitere Einzelheiten über James DeHaas unter: https://www.eliteprospects.com/player/117750/james-dehaas

Spielplan 2021/22 der ICE Hockey League veröffentlicht

Mit dem heutigen Tag wurde der Spielplan der ICE Hockey League 2021/22 veröffentlicht, es ist der erste mit 14 teilnehmenden Mannschaften aus 6 Nationen. Der HCB Südtirol Alperia wird am 17. September 2021 in der Eiswelle gegen den HC Orli Znojmo debütieren. Zwei Tage später folgt das erste Big Match der neuen Saison gegen Salzburg in der Eisarena. Das erste Derby gegen den HC Pustertal findet hingegen am 26. Oktober in Bruneck statt: das Rückspiel zwischen den beiden Teams folgt am 21. Dezember in der Eiswelle.