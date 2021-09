HCB Südtirol Alperia sichert erste CHL-Punkte

Der EC Red Bull Salzburg feierte zum Auftakt der Champions Hockey League einen klaren 6:2-Auswärtssieg bei Frisk Asker. Während sich der HCB Südtirol Alperia beim Pflichtspiel-Debüt von Neo-Coach Doug Mason bei JKH GKS Jastrzębie mit 3:2 nach Penaltyschießen durchsetzte, gewann der EC-KAC zu Hause gegen die Rouen Dragons 2:1 nach Verlängerung. Zudem waren am Freitag auch fünf Teams der bet-at-home ICE Hockey League im Testspiel-Einsatz.

Der EC Red Bull Salzburg gewann das erste Gruppenspiel der Champions Hockey League 2021/22 gegen Frisk Asker mit 6:2 und holte damit die ersten drei Punkte in der Königsklasse. Die Salzburger waren auswärts in einem von vielen Strafen geprägten Spiel die deutlich bessere Mannschaft und haben sich den Sieg auch in dieser Höhe verdient. Nach der Führung durch Ty Loney konnten die Norweger zwar ausgleichen. Im zweiten Drittel zogen die Red Bulls dann auf 3:1 davon. Mit seinem zweiten Treffer des Spiels fixierte Loney in der 56. Minute den 6:2-Endstand.

Der HCB Südtirol Alperia sicherte sich in Polen gegen den JKH GKS Jastrzębie in einem äußerst ausgeglichenen Match mit einem 3:2 Sieg im Penaltyschießen die ersten zwei CHL-Punkte. Dem Spielverlauf entsprechend gingen die Gäste nach zehn Minuten in Führung: Miceli legte für Catenacci im Slot auf, der die Scheibe an Goalie Nechvatal vorbei lenkte. Doch die Hausherren drehten die Partie bis zur 33. Minute. Kurz vor dem Ende des zweiten Drittels gelang abermals Catenacci der Ausgleich. Nachdem im weiteren Spielverlauf keine Tore mehr fielen, musste ein Shootout entscheiden. Hier behielten Brett Findlay und Miceli die Nerven und bescherten Neo-Coach Doug Mason bei seinem Pflichtspiel-Debüt einen Sieg.

Tonight's first 4️⃣ games are over. You can read all the recaps on our website 👉 https://www.championshockeyleague.com/ Posted by Champions Hockey League on Friday, September 3, 2021

Während für Bozen am Sonntag das Auswärtsspiel gegen Frisk Asker auf dem Programm steht, treten die Red Bulls in Polen an.

Auch KAC siegt zum Auftakt

Der EC-KAC startete die CHL-Saison mit einem 2:1-Overtime-Sieg gegen die Rouen Dragons. Der Meister der bet-at-home ICE Hockey League erwischte einen Auftakt nach Maß, bereits in der dritten Minute traf Kapitän Manuel Ganahl zur Führung. Doch den Franzosen gelang kurz vor der ersten Pause der Ausgleich. In weiterer Folge waren die Klagenfurter zwar die tonangebende Mannschaft, die Hausherren scheiterten aber oft an Goalie Matija Pintaric. Somit blieb es beim 1:1 bis zum Ende der regulären Spielzeit. Nur 43 Sekunden nach Beginn der Verlängerung wurden die Offensivbemühungen der Rotjacken endgültig belohnt, als Nick Petersen seinen eigenen Rebound zum 2:1-Sieg verwertete. Am Sonntag treffen die Kärntner zu Hause auf die Rungsted Seier Capital aus Dänemark.

Champions Hockey League, 03.09.2021:

Frisk Asker (DEN) – EC Red Bull Salzburg 2:6 (1:1, 0:2, 1:3)

Tore: Gustafsson (14./PP2), Granholm (44./PS) bzw. Loney (13./PP, 56./PP), Brennan (23.), Leonhardt (38.), Raffl (41.), M. Huber (42.)

JKH GKS Jastrzębie (POL) – HCB Südtirol Alperia 2:3 SO (1:1, 1:1, 0:0, 0:0, 0:1)

Tore: Sevcenko (17.), Bryk (33.) bzw. Catenacci (11., 40.), Findlay (65./entsch. Penalty)

EC-KAC – Rouen Dragons (FRA) 2:1 OT (1:1, 0:0, 0:0, 1:0)

Tore: Ganahl (3.), Petersen (61.) bzw. Vigners (20.)

So, 05.09.2021, 16:00: Frisk Asker (DEN) – HCB Südtirol Alperia | Livestream auf den CHL-Kanälen (HP/App)

So, 05.09.2021, 17:30: JKH GKS Jastrzębie (POL) – EC Red Bull Salzburg | ORF Sport+

So, 05.09.2021, 20:20: EC-KAC – Rungsted Seier Capital (DEN) | ORF Sport+

Erster Preseason-Sieg für Dornbirn

Im fünften Testspiel holten sich die Dornbirn Bulldogs am Freitag den ersten Sieg. Beim Academy-Team des EV Zug zeigten sich die Vorarlberger in Torlaune, besiegten die Schweizer mit 6:3. Der HC TIWAG Innsbruck feierte den dritten Sieg in Folge, die Tiroler besiegten DEL2-Klub Landshut zu Hause 5:3. Die Hausherren überzeugten vor allem mit vier Toren im Mittelabschnitt. Die iClinic Bratislava Capitals entschieden das inner-slowakische Duell mit dem HC Košice hingegen mit drei Treffern im dritten Drittel endgültig zu ihren Gunsten. Die Caps behielten dadurch klar mit 5:1 die Oberhand.

In einem hart umkämpften Spiel mussten sich die Steinbach Black Wings Linz gegen den HC Motor České Budějovice knapp mit 2:3 geschlagen geben – das „Rückspiel“ findet bereits am Sonntag in Tschechien statt. Trotz einer frühen 2:0-Führung erlitten auch die Moser Medical Graz99ers eine knappe Niederlage bei Nové Zámky in der Slowakei. Nachdem die reguläre Spielzeit 2:2 endete, zogen die Steirer im Shootout den Kürzeren.

Preseason, bet-at-home ICE Hockey League:

Fr, 03.09.2021:

Nové Zámky – Moser Medical Graz99ers 3:2 SO (0:2, 1:0, 1:0, 0:0, 1:0)

Tore 99ers 0:1 Boivin (9.), 0:2 Schiechl (10.),

iClinic Bratislava Capitals – HC Košice 5:1 (1:0, 1:1, 3:0)

Tore Bratislava: Buc (2), Immo (2), Faith

EVZ Academy – Dornbirn Bulldogs 3:6 (1:3, 2:2, 0:1)

Tore: 0:1 Hancock (2.), 0:2 Macierzynski (3.), 1:2 Welter (6./pp1), 1:3 Jevpalovs (19.), 2:3 Von Allmen (29.), 2:4 Macierzynski (32./sh1), 2:5 Suhonen (36.), 3:5 Nussbaumer (40.), 3:6 Ross (48./pp1)

Steinbach Black Wings Linz – HC Motor České Budějovice 2:3 (1:1, 0:1, 1:1)

Tore Linz: Gregorc, Lebler

HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – EV Landshut 5:3 (1:1, 4:0, 0:2)

Tore Innsbruck: Leavens, Ulmer, McGauley, Mader, Muigg