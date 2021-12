HCB trifft auf Dornbirn, Formkurve der Wölfe zeigt nach oben

Bozen – Mit einer vollen Runde wird die neue Woche der bet-at-home ICE Hockey League eingeläutet. Dabei kommt es unter anderem zum Spitzenspiel zwischen dem Tabellenvierten spusu Vienna Capitals mit dem Tabellenzweiten Hydro Fehérvár AV19. Tabellenführer HK SZ Olimpija muss beim EC-KAC bestehen. Außerdem wird mit den beiden Comedians Gernot Kulis und Christian Schwab ein interessantes Kommentatoren-Duo durch das Spiel der Moser Medical Graz99ers und dem EC GRAND Immo VSV führen.

bet-at-home ICE Hockey League | 07.12.2021:

Di, 7.12.2021, 19.15 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC GRAND Immo VSV

Referees: BULOVEC, PIRAGIC, Wimmler, Zgonc. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Mit dem EC GRAND Immo VSV ist am Dienstag das heißeste Team der bet-at-home ICE Hockey League zu Gast bei den Moser Medical Graz99ers. Die Villacher punkteten in den vergangenen sieben Spielen immer. Der aktuelle Winning-Streak beträgt vier Spiele. In der Tabelle liegen die „Adler“ auf dem fünften Platz. Die 99ers zum Vergleich sind Tabellenzehnter und haben somit aktuell den letzten Pre-Playoff-Platz inne. Von den vergangenen fünf Spielen konnten sie zwei gewinnen. Beide Teams treffen in dieser Saison erstmals in Graz aufeinander. Ein Torspektakel scheint vorprogrammiert. Denn die bisherigen beiden Saisonduelle waren Offensive pur: Villach setzte sich mit 9:7 und 8:3 durch. Als Kommentatoren werden die beiden Comedians Gernot Kulis und Christian Schwab durch die Partie führen.

Di, 7.12.2021, 19.15 Uhr: spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19

Referees: FICHTNER, SMETANA, Gatol, Weiss. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Die spusu Vienna Capitals sind in der Tabelle weiter am Vormarsch. Am vergangenen Wochenende holten die Bundeshauptstädter beim Road-Trip in Südtirol sechs von sechs möglichen Punkten. Zuerst zwangen sie Bozen mit 2:1 in die Knie. Tags darauf waren sie in Bruneck mit 3:0 siegreich. In der Tabelle liegen die Capitals somit bereits auf dem vierten Platz. Gegner Hydro Fehérvár AV19 feierte am Wochenende ebenfalls zwei Siege und beendete eine zuvor vier Spiele andauernde Niederlagenserie. In der Tabelle belegen die Ungarn weiterhin den ausgezeichneten zweiten Platz. Ein Erfolg in Wien wird allerdings ein schwieriges Unterfangen, denn die Capitals sind mit acht Siegen aus zehn Heimspielen die stärkste Heimmannschaft der ICE. Es war allerdings Fehérvár, dass VIC eine der beiden Heimniederlagen zugefügt hat. Am 24. September behielten die Ungarn, nachdem sie zwischenzeitlich bereits mit 1:3 in Rückstand lagen, mit 4:3 die Oberhand.

Di, 7.12.2021, 19.15 Uhr: EC-KAC – HK SZ Olimpija

Referees: BAJT, TRILAR, Miklic, Puff. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Erstmals in der bet-at-home ICE Hockey League kommt es zum Duell des EC-KAC mit dem HK SZ Olimpija. Der Liganeuling aus Slowenien liegt weiterhin überraschend an der Tabellenspitze. Der Titelverteidiger aus Klagenfurt hat als Tabellensechster aktuell den letzten Platz inne, der die direkte Playoff-Qualifikation ermöglicht. Beide Teams kassierten bei ihrem letzten Einsatz eine Niederlage. Während sich Ljubljana zuhause Dornbirn mit 1:3 geschlagen geben musste, kassierte der EC-KAC in Znojmo eine knappe 2:3-SO-Niederlage. Mit bereits 81 erzielten Treffern hat HKO 16 Tore mehr erzielt als der KAC. Das liegt unter anderem an der sehr starken Scoring Efficiency. Mit 12,74 Prozent liegen sie in dieser Statistik auf dem ersten Platz. Der KAC ist mit 9,45 Prozent nur neunter. Beim EC-KAC wird die lange Liste der Ausfälle wieder um einen Namen kürzer: Nach Andrej Tavželj am Sontag in Znojmo kehrt am Dienstag gegen Ljubljana Mittelstürmer Thomas Hundertpfund in das Lineup zurück, der die beiden letzten Partien aufgrund einer Erkrankung verpasst hatte.

Di, 7.12.2021, 19.15 Uhr: Dornbirn Bulldogs – HCB Südtirol Alperia

Referees: BERNEKER, SCHAUER, Martin, Sparer. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Nach zwölf Niederlagen in Serie konnten die Dornbirn Bulldogs am vergangenen Samstag endlich wieder über einen Sieg jubeln. Der Tabellenelfte gewann beim Tabellenführer HK SZ Olimpija mit 3:1. Den letzten Sieg vor der Niederlagenserie holten sie gegen den HCB Südtirol Alperia. In Bozen setzten sich die „Bulldogs“ klar mit 5:2 durch. Die „Foxes“ behielten am Sonntag gegen Graz mit 3:2 die Oberhand und feierten somit den ersten Sieg unter Interims-Cheftrainer Fabio Armani. Der Finalist der vergangenen Saison liegt als Tabellenachter momentan außerhalb der Top-6. Dornbirn tut zuhause bislang sehr schwer. Nur zwei ihrer neun Saisonsiege holten sie im Messestadion Dornbirn. In der Heimtabelle bedeutet das nur den letzten Platz.

Di, 7.12.2021, 19.15 Uhr: HC TIWAG Innsbruck – Die Haie – Tesla Orli Znojmo

Referees: NIKOLIC K., RUETZ, Nothegger, Seewald. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Innsbruck musste sich in den ersten beiden Spielen nach 25-tägiger Zwangspause klar geschlagen geben. In der Tabelle rutschten die Tiroler vom dritten auf den siebenten Platz zurück. Der Tesla Orli Znojmo behielt am Sonntag gegen den EC-KAC mit 3:2-SO die Oberhand. Davor unterlagen sie in Fehérvár deutlich mit 1:5. Es war bereits ihre vierte Auswärtsniederlage in Folge. Im ersten Saisonduell mussten sich die Tschechen auch auswärts in Innsbruck mit 1:2 geschlagen geben. Für die „Haie“ war es der erste Heimsieg über ZNO nach zuvor fünf Heimniederlagen in Serie. Die tschechischen „Adler“ verfügen aktuell über das bei weitem beste Powerplay der Liga. 27,7 Prozent aller Überzahlsituationen endeten mit einem Torerfolg. Wien folgt mit Respektabstand auf dem zweiten Platz (23,2 Prozent). Innsbruck wiederum liegt mit einem Penalty Killing von 75,9 Prozent % in dieser Statistik nur auf Platz zwölf.

Di, 7.12.2021, 19.45 Uhr: HC Pustertal Wölfe – Steinbach Black Wings Linz

Referees: NIKOLIC M., VIRTA, Mantovani, Pardatscher. | >> PPV-LIVESTREAM <<

Beim Duell HC Pustertal gegen die Steinbach Black Wings Linz trifft der Tabellenvorletzte auf den Tabellenletzten. Doch während die Formkurve beim Liganeuling aus Bruneck etwas nach oben zeigt, befindet sich Linz aktuell in einer Formkrise. Die Black Wings konnten keines der vergangenen drei Spiele gewinnen. Von den vergangenen zehn Spielen gewannen sie nur drei. Auswärts holten sie überhaupt erst zwei Siege aus elf Spielen. Pustertal punktete in drei der vergangene fünf Spielen. Am Freitag setzten sie sich in Salzburg mit 4:3-SO durch, Tags darauf unterlagen sie Wien mit 0:3. Beide Teams standen sich in dieser Saison schon zwei Mal in Linz gegenüber. Beide Male behielten die Hausherren knapp die Oberhand (1:0 & 4:3). Auf Seiten der Black Wings wird Rafael Rotter aufgrund einer Sperre fehlen. Die Details dazu hier.