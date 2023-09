HCB tritt gegen das Farmteam HC Gherdeina an

Wolkenstein – Der HCB Südtirol Alperia trägt morgen Dienstag, 12. September, mit Spielbeginn um 20.30 Uhr seine letzte freundschaftliche Begegnung im Pranives Stadion von Wolkenstein gegen das Farmteam HC Gherdeina aus.

Der Saisonstart der Foxes ist eher durchwachsen ausgefallen. In den ersten vier offiziellen Spielen der Champions Hockey League setzte es nämlich vier Niederlagen ab, dabei erzielten die Weißroten gerade einmal vier Treffer, mussten aber deren 21 kassieren. Die Alarmglocken im weißroten Haus läuten schrill und es ist an der Zeit, die Ideen zu ordnen und als Team aufzutreten, um mit der richtigen Einstellung in die Meisterschaft zu starten: am Wochenende beginnt nämlich die ICE Hockey League mit den beiden Spielen in der TIWAG Arena von Innsbruck (Freitag, 19.30 Uhr) und in der Sparkasse Arena gegen Hydro Fehervar AV19 (Samstag, 19.45 Uhr).

„Die einzige Möglichkeit, um aus dieser verzwickten Lage herauszukommen ist zusammenzuhalten und noch härter wie bisher zu arbeiten”, analysiert Enrico Miglioranzi, „wir müssen uns in allen Punkten verbessern: wir müssen endlich Tore schießen, vor dem gegnerischen Gehäuse zynischer sein und die sich uns bietenden Möglichkeiten nutzen, aber auch die Defensive und die Special Temas sind mehr als verbesserungswürdig, denn bisher haben wir einfach zu viel verschenkt. Die Müdigkeit darf keine Ausrede sein, wir müssen nur auf uns selbst schauen und verstehen, was wir falsch machen und aus den Fehlern lernen“.

Die Freundschaftsbegegnung gegen Gherdeina im Pranives Stadion hat bereits Tradition und wurde auch in den beiden letzten Saisonen ausgetragen: 2021 siegte Bozen mit 2:0 durch Tore von Mizzi und Plastino, 2022 hingegen endete die Begegnung mit 4:1 für die Foxes durch Tore von Gazley, Miglioranzi, McClure und Glück. Letzterer wird zusammen mit den weiteren Ex Hannes Kasslatter und Simon Pitschieler einer der morgigen Gegner sein.