HCP holt Europa-Neuling mit Vorkenntnissen

Von: mk

Bruneck – Der HC Falkensteiner Pustertal geht in Sachen Kaderplanungen in die Endphase. Die sportliche Leitung der Wölfe nimmt einen Spieler unter Vertrag, der aufgrund einer namhaften Empfehlung den Weg in das Pustertal gefunden hat. Cole Bardreau stürmt in der neuen Spielzeit für die Schwarz-Gelben!

Der US-Amerikaner feiert am 22. Juli seinen 32. Geburtstag und kommt zum ersten Mal nach Europa, den Weg nach Bruneck fand er über die Freundschaft mit dem ehemaligen Wolf Reece Willcox (2021-2023 beim HCP). Mit dem Curriculum von 11 NHL- und nicht weniger als 559 AHL-Spielen musste die sportliche Leitung um Patrick Bona nicht lange zögern.

Cole Bardreau (der Name wird französisch ausgesprochen) vertrat sein Heimatland während seiner Studienzeit bei zwei Junioren-Weltmeisterschaften: 2011 (U18 in Deutschland) und 2013 (U20 in Russland). Als Vize-Kapitän gewann Bardreau mit Team USA jeweils die Goldmedaille!

Nach der Collegezeit folgte sogleich der Sprung in das Profi-Eishockey. Bei den Lehigh Valley Phantoms kreuzten sich für 3 Jahre die Wege von Willcox und Bardreau. Letzterer erkämpfte sich, ohne je gedraftet worden zu sein, später eine Führungsrolle in der Islanders-Organisation und brachte es so durch starke Leistungen in der AHL zu 11 NHL- Einsätzen für die New York Islanders.

Nun schlägt die neue Nummer 10 des HC Falkensteiner Pustertal ein neues Kapitel auf. Die Pustertal-Fans dürfen sich auf eine interessante Mannschaft, die in die ICE-Saison 2025/26 geht, freuen.

Cole Bardreau erklärt: „Reece Willcox ist einer meiner besten Kumpel und hat mir den HCP wärmstens empfohlen. Er hat mir davon erzählt, wie leidenschaftlich die Fans hier im gesamten Tal hinter dem HCP stehen und was der Club der Stadt bedeutet. Ich komme aus einer Realität, in der es zuletzt schwer war, Siege einzufahren, was sehr an mir gezehrt hat. Denn am Ende ist Gewinnen das, was uns allen im Eishockey am meisten Spaß macht. Dementsprechend werde ich alles in meiner Macht Stehende tun, damit wir gemeinsam erfolgreich sind und so viele Spiele wie möglich gewinnen!“

„Cole wurde uns von allen als ein unglaublicher Leader beschrieben. Er bringt einen großen Erfahrungsschatz aus Topligen mit, welcher für unsere Mannschaft von großem Wert sein wird. Er ist ein typischer 2-Wege-Center, der seine Aufgaben im Angriff aber auch in der Rückwärtsbewegung sehr ernst nimmt. Ich freue mich sehr auf Cole!”, lautet hingegen das Statement von Jason Jaspers.