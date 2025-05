Heidenheim bleibt auch dank Honsak-Tor in der Bundesliga

Von: apa

Der 1. FC Heidenheim hat dank eines Last-Minute-Tores den Verbleib in der deutschen Fußball-Bundesliga geschafft. Die Heidenheimer gewannen am Montag das Relegationsrückspiel beim Dorf-Club SV Elversberg durch einen Treffer von Leonardo Scienza in der 95. Minute 2:1 (1:1). Mathias Honsak, der am Vormittag erstmals in das ÖFB-Nationalteam einberufen worden war, erzielte in der 9. Minute den Führungstreffer. Der Wiener hatte auch schon beim 2:2 am Donnerstag getroffen.

Honsak zog vor 10.000 Zuschauern nach Scienza-Pass alleine auf Nicolas Kristof im Elversberger Tor zu und ließ seinem Landsmann keine Chance. Elversberg kam durch Robin Fellhauer zum Ausgleich (31.) und war in der zweiten Halbzeit das bessere Team, der letzte Angriff brachte aber den Heidenheimern eine dritte Saison in der Bundesliga. Der Deutsch-Österreicher Paul Wanner, in der 78. Minute für Honsak eingewechselt, schickte Scienza, der nach toller Einzelleistung traf.