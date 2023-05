Heidenheim und HSV siegen, Sandhausen abgestiegen

Heidenheim und der Hamburger SV haben am Samstag im Fernduell um den zweiten Aufstiegsplatz in der 2. deutschen Fußball-Bundesliga Siege gefeiert. Heidenheim gewann am vorletzten Spieltag gegen den nunmehrigen Fixabsteiger SV Sandhausen mit 1:0 und liegt damit weiterhin einen Punkt vor dem HSV, der im Abendspiel SpVgg Greuther Fürth daheim mit 2:1 bezwang. Bereits am Freitag hatte Darmstadt durch ein 1:0 gegen Magdeburg die Rückkehr in die Bundesliga perfekt gemacht.

Sandhausen, einmal mehr ohne Marcel Ritzmaier im Kader, hat durch die Niederlage auch keine theoretischen Chancen mehr auf den Klassenerhalt und steht als erster Absteiger der Zweitligasaison fest. Nur noch theoretisch darf Jahn Regensburg trotz des 2:1-Auswärtssiegs bei Eintracht Braunschweig hoffen. Regensburg hat eine Runde vor Schluss drei Punkte Rückstand auf Arminia Bielefeld auf Relegationsplatz 16 und zudem die deutlich schlechtere Tordifferenz.

Bielefeld trennte sich mit Martin Fraisl, Manuel Prietl sowie den eingewechselten Benjamin Kanuric und Christian Gebauer vom SC Paderborn 2:2 und darf weiter auf den fixen Klassenerhalt hoffen. Für Paderborn platzte die letzte verbliebene Mini-Aufstiegshoffnung.