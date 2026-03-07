Heimsieg von Judoka Polleres beim Linzer World-Tour-Turnier

Von: apa

Die zweifache olympische Medaillengewinnerin Michaela Polleres hat auf heimischem Boden einen World-Tour-Turniersieg gelandet. Die Niederösterreicherin setzte sich am Samstag beim Oberösterreich-Grand-Prix in Linz in der Klasse bis 70 kg durch. Im Finale besiegte sie die Schweizerin April Lynn Fohouo im Golden Score mit Ippon. Es ist der insgesamt zweite Linzer World-Tour-Titel für Rot-Weiß-Rot. Für die Premiere hatte Shamil Borchashvili in der Klasse bis 81 kg 2023 gesorgt.

Polleres war als Weltranglisten-16. auf Position fünf gesetzt. Auf dem Weg ins Finale feierte sie Siege gegen die Tschechin Anna Skalska, die Portugiesin Barbara Timo, die Britin Kelly Petersen-Pollard und die Deutsche Samira Bock. Im Duell um Gold war die 28-Jährige als die Erfahrenere Favoritin, Fohouo aber ist Junioren-Weltmeisterin und war zuletzt beim Paris-Grand-Slam Zweite. Im ersten Vergleich der beiden kassierte die 20-Jährige zwei Verwarnungen (Shido), Polleres eine. In der Entscheidung benötigte die Lokalmatadorin 16 Sek. für den siegbringenden Wurf.

“Es ist beeindruckend, wie gut Michi heute gekämpft hat”, sagte ÖJV-Headcoach Yvonne Snir-Böhnisch über Polleres’ Leistung in ihrem erst dritten Turnier nach mehr als einjähriger Wettkampfpause. Außerdem sei sie stark verkühlt gewesen. “Michi war super eingestellt und hat ihre Gegnerin jederzeit kontrolliert.” ÖJV-Sportdirektor Markus Moser sah den Auftritt der Lokalfavoritin als “unglaublich souverän”.

Rest der ÖJV-Equipe vorzeitig ausgeschieden

Von den übrigen 14 am Samstag angetretenen Österreichern schaffte es niemand in den Finalblock. Der ebenfalls gesetzte Bernd Fasching (-81 kg) musste sich in seinem Auftaktkampf Vusal Galandarzade (AZE) mit Ippon geschlagen geben. Auch Comebackerin Magdalena Krssakova (-70) und Samuel Gaßner(-73) schieden vorzeitig aus. Snir-Bönisch war mit dem allgemeinen Abschneiden abseits von Polleres gänzlich unzufrieden: “Das kann mich nicht glücklich machen, das gilt auch für Freitag. Die wenigsten von uns haben ihre Normalform erreicht.”