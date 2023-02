Heimspiel gegen Palermo vor ausverkauften Rängen

Foto Francesco Arena/LaPresse 18 Febbraio 2023 Cosenza, Italia - sport, calcio - Cosenza vs SudTirol- Campionato di calcio Serie BKT 2022/2023 - Stadio San Vito Marulla. Nella foto: Rover February 18 2023 Cosenza Italy - sport, soccer - Cosenza vs SudTirol - Italian Football Championship League BKT 2022/2023 - San Vito Marulla stadium. In the pic:Rover

Bozen – Am Samstag, den 25. Februar steht für die Weißroten das nächste Heimspiel auf dem Kalender. Um 14.00 Uhr treffen Kapitän Fabian Tait & Co. im Bozner Drusus-Stadion auf Palermo. In der Begegnung des 26. Spieltags stehen sich die geografisch nördlichsten und südlichsten Clubs der diesjährigen Serie B gegenüber.

DIE AUSGANGSLAGE

Der FC Südtirol hat in der bisherigen Meisterschaft 40 Punkte einfahren können und liegt damit – gemeinsam mit Bari – auf Tabellenrang 3. Mit vier Siegen und zwei Unentschieden sind die Weißroten seit sechs Spielen, sprich seit Beginn der Rückrunde, ungeschlagen. Am Samstag steht für die Truppe von Pierpaolo Bisoli das vierzehnte Ligaspiel im Drusus-Stadion an. Bisher konnte man vor heimsicher Kulisse 19 Punkte holen. Am vergangenen Wochenende spielte der FCS 0:0 in Cosenza. Held des Tages war Goalie Giacomo Poluzzi, der in der 73. Minute einen Elfmeter entschärfte. Gegen Palermo muss Bisoli auf den gesperrten Gabriel Lunetta sowie die auf die verletzten Daniele Casiraghi, Simone Mazzocchi und Simone Davi verzichten.

DER GEGNER

In der Meisterschaft

Mit 35 Zählern liegt Palermo – punktegleich mit Pisa und Modena – auf dem siebten Tabellenrang und ist somit voll auf Playoff-Kurs. Auswärts haben die „Rosanero“ bisher 13 Zähler eingefahren, wobei sie in fünf der letzten sechs Gastspielen gepunktet haben. Am vergangenen Spieltag konnten die Sizilianer dem Tabellenführer Frosinone einen Zähler abknöpfen. Verre traf mit einem sehenswerten Weitschuss von der Mittellinie zur Führung von Palermo, ehe Boloca in der 76. Minute den Gleichstand wiederherstellte (1:1 das Endergebnis). Top-Torjäger des Teams ist Matteo Luigi Brunori mit 13 Treffern. Der Italo-Brasilianer, der im Monat Jänner zum MVP der Serie B gekrönt wurde, liegt damit nur ein Tor hinter Spitzenreiter Walid Cheddira.

Der Trainer

Noch vor dem Beginn der Meisterschaft trennten sich die Wege von Palermo und Silvio Baldini, der den Club über die Playoffs in die Serie B geführt hatte. Ersetzt wurde er von Eugenio Corini, der im Laufe seiner Spielerkarriere vier Jahre in Sizilien spielte (2003-2007) und währenddessen zum Kapitän des Teams wurde. Bereits zwischen November 2016 und Jänner 2017 war er als Cheftrainer von Palermo tätig.

DIE BILANZ

Im Hinspiel dieser Saison standen sich die beiden Clubs zum allerersten Mal gegenüber. Dank eines frühen Treffers von Raphael Odogwu gewann der FCS die Partie im Stadio „Renzo Barbera“ mit 1 zu 0.

ALTE BEKANNTE

Für den FC Südtirol gibt es am Samstag ein Wiedersehen mit Jérémie Broh, der in der vergangenen Saison eine ausschlaggebende Rolle im Serie C-Triumph spielte. Zuvor war Broh bereits zwischen Jänner 2017 und Juni 2018 für die Weißroten im Einsatz. In den Reihen der Südtiroler ist es hingegen Luca Fiordilino, der auf einen seiner ehemaligen Arbeitgeber trifft. Der 26jährige Mittelfeldspieler ist im Jugendsektor von Palermo großgeworden und bestritt im Biennium 2017-2019 zwei Serie B-Meisterschaften mit den „Rosanero“.

DER SCHIEDSRICHTER

Das Match zwischen dem FCS und Palermo wird von Herrn Francesco Fourneau geleitet. Der Referee aus der Sektion Rom-1 wird von den Assistenten Alberto Tegoni (Mailand) und Paolo Laudato (Taranto) sowie vom 4. Offiziellen Gianluca Renzi (Pesaro) unterstützt. Die Videoschiedsrichter der Begegnung sind die Herren Davide Massa (Var; Imperia) und Oreste Muto (Avar; Torre Annunziata).

SPIELÜBERTRAGUNG

Das Match wird live auf Sky Sport, DAZN und Helbiz Live übertragen.

SERIE B – 26. SPIELTAG

Freitag, den 24. Februar

20.30 Uhr: Frosinone-Parma

20.30 Uhr: Pisa-Perugia

Samstag, den 25. Februar

14.00 Uhr: Brescia-Bari

14.00 Uhr: Como-Cosenza

14.00 Uhr: Reggina-Modena

14.00 Uhr: FC Südtirol-Palermo

14.00 Uhr: Ternana-Cittadella

14.00 Uhr: Venedig-Cagliari

16.15 Uhr: Genoa-SPAL

Sonntag, 26. Februar

16.15 Uhr: Ascoli-Benevento