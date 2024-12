Heimspiele für Top vier am Sonntag

Von: mk

Bozen – In der win2day ICE Hockey League stehen am Sonntag fünf Partien der 27. Runde am Programm. Dabei haben die Top vier der Tabelle allesamt ein Heimspiel. Tabellenführer Hydro Fehérvár AV19 bekommt es mit Migross Supermercati Asiago Hockey zu tun, der erste Verfolger HCB Südtirol Alperia duelliert sich mit Olimpija Ljubljana. Zudem empfängt das Team der Stunde, der Tabellendritte Steinbach Black Wings Linz, den HC TIWAG Innsbruck und die viertplatzierten Moser Medical Graz99ers treffen auf den EC iDM Wärempumpen VSV. Außerdem ist Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg, der aktuell auf Tabellenplatz fünf liegt, nach dem fulminanten Sieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League wieder in der Liga gefordert und gastiert bei den Pioneers Vorarlberg.

Noch vor der Partie in Linz hat der Tabellenzwölfte Innsbruck auf dem Transfermarkt zugeschlagen. Die Tiroler verpflichteten den Stürmer Jeremy Bracco, der unter anderem AHL-, KHL- und DEL-Erfahrung mitbringt. Zuletzt stand der 27-jährige US-Amerikaner bei HKM Zvolen in der Slowakei unter Vertrag.

Steinbach Black Wings Linz – HC TIWAG Innsbruck

Linz ist weiterhin das Team der Stunde. Am Freitag bezwangen die Oberösterreicher den damaligen Tabellenführer Bozen zu Hause mit 5:2. Es war einer von neun Siegen aus den vergangenen zehn Spielen für die Black Wings, die in der Tabelle bereits auf dem dritten Platz liegen. Am Sonntag empfangen die „Stahlstädter“ den Tabellenzwölften Innsbruck. Die Tiroler befinden sich aktuell in einer Formkrise, mit lediglich zwei Siegen aus den vergangenen zehn Begegnungen. Am Freitag unterlagen sie zu Hause dem ebenfalls kriselndem Pustertal mit 1:5. Auch gegen Linz kassierten sie in beiden bisherigen Saisonbegegnungen eine Niederlage (2:3/OT & 1:3).

Vor der Partie in Linz hat sich Innsbruck mit dem Stürmer Jeremy Bracco verstärkt. Der 27-jährige US-Amerikaner bringt unter anderem AHL-, KHL- und DEL-Erfahrung mit. 2015 wurde Bracco im NHL-Draft von den Toronto Maple Leafs in der zweiten Runde gedraftet. Zwar schaffte der Stürmer den Sprung in die NHL nicht, wusste aber in anderen Ligen zu überzeugen. Der Außenspieler absolvierte über 180 Spiele in der AHL, knapp 100 Begegnungen in der russischen KHL sowie eine Saison in Finnland und der DEL. Bei den Krefeld Pinguinen kam Bracco zum Beispiel auf eine Bilanz von 54 Punkten in ebenso vielen Ligaspielen. Zuletzt war der Rechtsschütze in der Slowakei bei Zvolen engagiert. Jeremy Bracco soll am Sonntag in Innsbruck landen und bereits am nächsten Wochenende für die „Haie“ auflaufen.

Jeremy Bracco: „Ich bin sehr aufgeregt zu einem guten Team mit fanatischen Fans in einer schönen Stadt zu kommen. Ich freue mich darauf für diese Organisation zu spielen und dem Team rasch zu helfen wieder nach oben zu kommen.“

Pioneers Vorarlberg – EC Red Bull Salzburg

Titelverteidiger Salzburg ist in dieser Woche erstmals in der Liga gefordert. Unter der Woche feierten die Red Bulls einen fulminanten 3:1-Heimsieg im Viertelfinal-Hinspiel der Champions Hockey League gegen Farjestad. Es war wettbewerbsübergreifend einer von neun Siegen aus den vergangenen zehn Spielen für den Tabellenfünften, der aber vier Partien weniger absolviert hat als Spitzenreiter Fehérvár, der zwölf Punkte mehr als RBS innehat. Die Pioneers Vorarlberg liegen weiterhin am Tabellenende und konnten keine der vergangenen sieben Begegnungen für sich entscheiden. Ihr Rückstand auf das zehntplatzierte Pustertal beträgt bereits elf Punkte. Am Freitag unterlagen die Vorarlberger zu Hause dem KAC mit 0:2. Es war bereits die zweite Partie in Folge, in denen den Pioneers kein eigener Treffer gelang. Insgesamt warten sie bereits seit 127 Minuten und 14 Sekunden auf einen Torerfolg. Im direkten Vergleich mit Salzburg holten sie im ersten Saisonduell sogar einen Punkt (5:6/OT). Im zweiten Aufeinandertreffen, am 27. November in Salzburg, unterlagen sie deutlich mit 1:5.

HCB Südtirol Alperia – Olimpija Ljubljana

Bozen musste am Freitag in Linz eine 2:5-Niederlage hinnehmen, die ihre beeindruckende Serie von sechs Siegen beendete und sie in der Tabelle auf Platz zwei zurückwarf. Ljubljana verpasste es ebenfalls, zu punkten: In Villach verspielten die Slowenen eine 5:3-Führung in den letzten 15 Minuten. Damit rutschte Ljubljana auf Rang acht ab und liegt bereits sieben Punkte hinter dem sechstplatzierten KAC. Gegen Bozen war Olimpija in dieser Saison bislang erfolglos. Nach einer 2:5-Heimniederlage im Oktober folgte im November eine knappe 1:2-Pleite nach Penaltyschießen. Sollten die „Füchse“ aus Südtirol auch das dritte Saisonduell gewinnen, wäre es ihr 400. Ligasieg.

Moser Medical Graz99ers – EC iDM Wärmepumpen VSV

Auch zwischen Graz und Villach kommt es am Sonntag zum dritten Saisonduell. Die 99ers waren in beiden bisherigen Aufeinandertreffen siegreich (4:2, 6:4). Der Tabellenvierte aus der Steiermark unterlag am Freitag zu Hause Fehérvár deutlich mit 2:6. Es war eine von vier Niederlagen aus den vergangenen sieben Spielen. Villach wiederum ist bereits seit drei Spielen ungeschlagen. Am Freitag drehten sie ein 3:5 gegen Ljubljana noch in einen 6:5-Heimsieg. Zuvor waren sie knapp gegen die Pioneers (3:2) und Asiago (6:5) siegreich. In der Tabelle arbeiteten sich die Kärntner bereits auf Platz sieben vor, mit sieben Punkten Rückstand auf Lokalrivale KAC, der aktuell den wichtigen sechsten Platz innehat.

Hydro Fehérvár AV19 – Migross Supermercati Asiago Hockey

Im fünften und letzten Spiel des Tages bekommt es Tabellenführer Fehérvár mit dem Tabellenelften Asiago zu tun. Die Ungarn setzten sich am Freitag in Graz deutlich mit 6:2 durch, feierten bereits den dritten Sieg in Folge und zogen in der Tabelle an Bozen vorbei, das in Linz unterlag. Mit 54 Punkten haben sie einen Zähler Vorsprung auf die Südtiroler. Asiago hat 24 Punkte inne und hat aktuell vier Zähler Rückstand auf das zehntplatzierte Pustertal. Das Team aus Venetien wartet bereits seit vier Spielen auf einen Sieg, am Freitag unterlagen sie zu Hause Wien knapp mit 2:3. Im direkten Vergleich mit Fehérvár mussten sich die Italiener bislang in beiden Saisonduellen geschlagen geben (3:5, 1:4).

win2day ICE Hockey League:

Sonntag, 08.12.2024:

15.30 Uhr: Steinbach Black Wings Linz – HC TIWAG Innsbruck

Referees: KAINBERGER, SMETANA, Gatol-Schafranek, Sparer. | >> live.ice.hockey <<

16.00 Uhr: Pioneers Vorarlberg – EC Red Bull Salzburg

Referees: NIKOLIC M., SEEWALD E., Fleischmann, Seewald J. | >> live.ice.hockey <<

16.00 Uhr: HCB Südtirol Alperia – Olimpija Ljubljana

Referees: HUBER, Zrnic, Pardatscher, Rigoni. | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: Moser Medical Graz99ers – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: GROZNIK, SOOS, Hribar, Riecken. | >> live.ice.hockey <<

17.30 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: NAGY, REZEK, Muzsik, Vaczi. | >> live.ice.hockey <<