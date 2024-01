Heinz wechselt zum Serie C-Club Fermana

Bozen – Der FC Südtirol und Taranto sind übereingekommen, die Leihe von Jonas Heinz vorzeitig aufzulösen. Der 20-jährige Verteidiger, der im Jugendsektor des FCS ausgebildet wurde, absolvierte in der Hinrunde sechs Ligaspiele im Kreis C der Serie C.

Die zweite Hälfte der laufenden Saison wird Heinz mit Fermana im Kreis B der Serie C absolvieren. Die beiden Vereine haben sich auf ein Leihgeschäft bis zum 30. Juni 2024 geeinigt.

Der FC Südtirol wünscht Jonas Heinz viel Erfolg bei seinem neuen Verein.