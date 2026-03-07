Herbe Heimniederlage beendet Erfolgsserie der Weißroten

Von: ka

Bozen – Im Rahmen des zehnten Rückrundenspieltags musste sich die Mannschaft von Mister Castori dem Aufsteiger aus Ligurien knapp beugen. Marconis Treffer in der 73. Minute entschied die Partie.

Im Rahmen des 29. Spieltags, des zehnten der Rückrunde der Serie BKT 2025/26, unterliegt der FC Südtirol vor heimischem Publikum Virtus Entella knapp mit 0:1 (0:0). Für die Mannen von Mister Castori ist es die erste Heimniederlage seit dem 29. November 2025, als man gegen Avellino (ebenfalls mit 0:1) den Kürzeren zog.

In der ersten Halbzeit gibt es einige zaghafte Torraumszenen auf beiden Seiten, bis in Spielminute 24 ein Treffer von Pecorino wegen einer Abseitsposition einkassiert wird. Nach Wiederanpfiff bleiben zwingende Torchancen eher eine Seltenheit, bis Adamonis im Eins-gegen-Eins-Duell gegen Dalla Vecchia bärenstark Sieger bleibt. Die Gäste erzielen jedoch im Anschluss an die folgende Ecke den goldenen Treffer des Nachmittags: Nach Squizzato-Hereingabe ist es der aufgerückte Marconi, der mit links unten links zum 0:1 trifft (73.).

ERSTE HALBZEIT

Die Gäste stoßen an und verbuchen früh die erste Möglichkeit: Cuppone dringt auf halblinks in die FCS-Box durch, in der Folge wird der Winkel jedoch zu spitz für seinen Abschluss ins kurze Eck, Adamonis packt sicher zu (2.). Direkt im Gegenzug wird Merkaj rund 20 Meter vor dem Entella-Gehäuse von hinten gefoult, jedoch ging dem Ganzen eine Abseitsposition voraus (3.). In Spielminute 10 kommt Casiraghi zu einer Doppelchance: Sein erster Versuch wird abgeblockt, der zweite hingegen fliegt, leicht abgefälscht, über das Tor von Colombi; der folgende Eckstoß bringt nichts ein. In der Folge flacht eine hart umkämpfte Partie etwas ab, so lässt die nächste Torraumszene bis zur 23. Minute auf sich warten: El Kaouakibi flankt aus dem rechten Halbfeld an den ersten Pfosten, dort kommt Merkaj zwar an den Ball, trifft seinen Volley aber unter Bedrängnis nicht voll, der so zur sicheren Beute für Colombi wird. Eine Zeigerumdrehung später bricht das Drusus-Stadion kurz in Jubel aus: Casiraghi bringt einen Freistoß aus dem rechten Halbfeld in die Gefahrenzone, wo Parodi zunächst per Kopf klären kann. Der Ball fällt so Molina vor die Füße, der direkt Crnigoj rechts im Gäste-Strafraum anspielt; dieser legt einen weichen Lupfer an den Fünfmeterraum, wo Pecorino am schnellsten schaltet und zum vermeintlichen 1:0 ins Tor grätscht (24.). Das Unparteiischen-Gespann hat jedoch zuvor eine Abseitsposition ausgemacht, eine Entscheidung, die der VAR nach einem einminütigen Check auch bestätigt (25.). Am anderen Ende legt Benedetti rechts in der Box in den Rückraum zu Cuppone, der knapp rechts verzieht (27.). Die letzte nennenswerte Aktion der ersten Hälfte gehört den Weißroten: Im Getümmel in der Entella-Box versuchen sich zuerst Zedadka (sein Schuss wird in extremis abgeblockt) und dann Merkaj, der jedoch von Colombi antizipiert wird. Ohne Tore geht es so in die Halbzeitpause.

ZWEITE HALBZEIT

Beide Teams gehen unverändert in die zweiten 45 Minuten. Erneut haben die Gäste die erste Torchance des Spielabschnitts. Dalla Vecchia mit dem langen Ball in die Spitze zu Bariti, der halbrechts alleine in die Box eindringt und zum Abschluss kommt; El Kaouakibi blockt in extremis per Grätsche zur Ecke (47.). Der folgende ruhende Ball kommt von rechts in die Mitte, wo Kofler den Ball per Kopf nur streift: Tiritiello schließt deutlich zu hoch ab (48.). In Minute 59 eine schnelle Umschaltaktion des FC Südtirol, der freie Molina wird rechts angespielt, er kommt über halbrechts nach vorne und schließt mit links an der Strafraumgrenze ab; sein Schuss wird abgefälscht, der Ball kommt so an den Fünfmeterraum, wo Merkaj akrobatisch aus der Drehung den Abschluss versucht – vergebens. Fünf Zeigerumdrehungen später schlägt der eingewechselte Simone Davi aus dem linken Halbfeld einen hohen Ball in die Entella-Box, das Spielgerät senkt sich in der Folge immer mehr Richtung rechtes Kreuzeck: Colombi lenkt das Leder im letzten Moment, nicht ohne Mühe, um den Pfosten (64.). Erneut nur kurze Zeit später versucht sich Casiraghi bei einem Freistoß aus über 25 Metern Distanz direkt, die Mauer der Gäste fälscht den Standard zur Ecke ab (67.). Den folgenden Corner tritt Casiraghi von links scharf wie halbhoch an den ersten Pfosten, die Gäste bekommen die Kugel nicht endgültig geklärt; im weiteren Verlauf der Aktion kommt der Ball erneut zur Nummer 17 des FCS, deren Direktabnahme geht rechts am Tor vorbei (68.). Nach einem längeren Wechselfenster kommt Virtus Entella in Spielminute 72 zur bis dato besten Chance der Partie: Nach einem hohen Ball von Colombi überrascht Dalla Vecchia die Hintermannschaft der Weißroten und läuft so allein auf Adamonis zu, der im Eins-gegen-Eins per starker Fußabwehr siegreich bleibt. Die anschließende Ecke von der linken Seite bringt jedoch die Führung für Virtus Entella: Squizzato schlägt eine halbhohe Hereingabe ins Zentrum, wo der aufgerückte Marconi mit links unten links zum 0:1 trifft (73.). Wenig später blockt Veseli in letzter Sekunde gegen Dalla Vecchia halblinks in der FCS-Box (78.). Die Gastgeber sind um eine Reaktion bemüht, Molina flankt von rechts weich mit links in die Mitte, wo Merkaj zum Kopfstoß kommt; dieser fällt jedoch zu schwach aus und stellt kein Problem für Colombi dar (84.). In den Schlussminuten drängt der FCS weiter auf den Ausgleich, bleibt jedoch ohne Erfolg: Das Match endet mit dem knappen Sieg für die Gäste.

Die Formation von Mister Castori nimmt den Trainingsbetrieb im heimischen FCS Center in der Sportzone Rungg wieder am Dienstagnachmittag (10. März) auf.

FC SÜDTIROL – VIRTUS ENTELLA 0:1 (0:0)

FC SÜDTIROL (3-5-2): Adamonis; F. Davi, Kofler (71. Veseli), El Kaouakibi; Zedadka (54. S. Davi), Casiraghi © (79. Tonin), Tronchin, Crnigoj (54. Tait), Molina; Pecorino (71. Verdi), Merkaj.

Auf der Ersatzbank: Borra, Theiner, Bordon, Mancini, Masiello, Martini, Frigerio.

Trainer: Fabrizio Castori.

VIRTUS ENTELLA (3-5-2): Colombi; Marconi, Tiritiello, Parodi ©; Di Mario (71. Turicchia), Dalla Vecchia (85. Alborghetti), Squizzato, Benedetti (81. Nichetti), Bariti (71. Del Lungo); Debenedetti, Cuppone (81. Tirelli).

Auf der Ersatzbank: Sanguineti, Siaulys, Stabile, Guiu, Matteazzi, Pilati, Boccadamo.

Trainer: Andrea Chiappella.

SCHIEDSRICHTER: Andrea Calzavara (Varese) | Die Assistenten: Claudio Barone (Rom 1) & Gianluca Grasso (Ariano Irpino) | Vierter Offizieller: Giovanni Castellano (Nichelino).

VAR: Giacomo Camplone (Lanciano) | AVAR: Francesco Cosso (Reggio Calabria).

TOR: 0:1 Marconi (73.).

DISZIPLINARISCHE MASSNAHMEN: Gelbe Karten – Kofler (FCS | 11.), Marconi (VE | 32.), Bariti (VE | 38.).

ANMERKUNGEN: heiterer Nachmittag, Temperaturen um 17 °C. 3.065 Zuschauer, davon 56 Gästefans. | Eckenverhältnis 6-2 (3-0) | Nachspielzeit 1 min + 5 min.