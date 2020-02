Hero Dubai: Leonardo Paez und Blaza Pintaric gewinnen Premiere

Dubai (VAE) – Über 400 Sportler standen heute bei der Premiere des HERO Dubai am Start, dem ersten Rennen der internationalen Mountainbike-Rennserie HERO World Series. Das Rennen fand in dem im spektakulären Nationalpark von Dubai gelegenen Hatta Wadi Hub statt. Unter einem wolkenlosen Himmel wehten die Flaggen von 50 verschiedenen Ländern, und die Emotionen bei Fahrern und Publikum, bedingt sicher auch durch die einzigartige Landschaftskulisse, waren groß.

Zwei Rennstrecken standen zur Auswahl. Die „lange“ führte über die Marathondistanz von 60 Kilometern, wies eine Höhendifferenz von 1.600 Metern auf und ist im internationalen UCI-Rennkalender eingetragen. Hier traten die großen Namen der weltweiten Elite-Kategorie gegeneinander an, Männer und Frauen, die die ersten HEROes von Dubai werden wollten. Parallel dazu gab es eine 30 Kilometer lange „Kurzstrecke“ mit einer Höhendifferenz von 800 Metern.

SIEGER UND PLATZIERTE HERREN

Bei den Herren in der Elite-Kategorie dominierte Leonardo Paez (COL) vom Team Giant Polimedical mit einer Zeit von 2:07.29,6. Ihm folgte Pruus Peeter (EST) vom Team Torpado-Südtirol MTB Pro Team mit einem Rückstand von 4,28 Minuten. Auf Platz drei landete Hynek Kristian (CZE) vom Team Future Cycling Nothwave in 2:11.58,1.

„Die Strecke kannte ich gut“, lautete der Kommentar von Leonardo Paez“, um darum habe ich nach dem ersten Abschnitt im Bike Park gleich alles gegeben, auch weil die Strecke im Anfangsbereich ziemlich technisch ist. Beim Anstieg ungefähr auf der

Hälfte der Strecke war ich alleine. Ich musste absteigen und schieben, weil das Terrain so beschaffen war, dass ich nicht im Sattel bleiben konnte. Ich habe mich voll reingehängt, auch weil ich nicht wusste, wie groß mein Vorsprung auf die Konkurrenten war.“

Im Rahmen seiner Rennanalyse bewertete Paez auch die Veranstaltung als solche: „Basierend auf meiner Erfahrung und auf einer Skala von eins bis zehn würde ich die Schwierigkeit des Rennens mit fünf bewerten, doch jetzt, wo die Rennsaison gerade anläuft, ist es ein hervorragendes Rennen. Begeisterten Mountainbikern wird vor allem aber auch das Umfeld gefallen. Ich kann es nur empfehlen, es ist absolut einzigartig.“

Auch mit praktischen Tipps hielt sich der kolumbianische Fahrer nicht zurück: „Amateurfahrer sind bei diesem Rennen meiner Meinung nach mit einem Fully MTB gut beraten, auch wenn sich am Anstieg ein Hardtail bewähren dürfte. Vor allem aber kann ich euch nur raten, genug zu trinken mitzunehmen. Ich habe unterwegs vier Flaschen geleert!“

SIEGERIN UND PLATZIERTE DAMEN

Ein großes Rennen gab es auch bei den Frauen in der Elite-Kategorie, die wie ihre männlichen Kollegen ebenfalls auf der 60-Kilometer-Strecke angetreten waren. In den Siegerlisten des HERO Dubai verewigte sich Blaza Pintaric (SLO) vom Team Pintatim die es in der Zeit von 2:35.00,6 ins Ziel schaffte. Sie wurde gefolgt von Sosna Katazina (LIT) vom Team Torpado-Südtirol MTB Pro Team mit 2:39.54,6 und der drittplatzierten Partoazar Faranak (IRN) vom National Team, die 2:55.15,2 benötigte.

„Really nice race! Ein echt schönes Rennen!“, lautete der erste Kommentar der Slowenin Blaza Pintaric hinter der Ziellinie. „Ich hatte richtig viel Spaß in diesem fantastischen, einmaligen Gebiet. Die ersten Kilometer bis zur Verpflegungskontrolle bin ich mit Katazina gefahren, habe dann aber versucht, ein bisschen mehr Gas zu geben und den Anstieg allein bewältigt. Ein paar Mal musste ich absteigen und schieben, denn es war echt schwierig, im Sattel zu bleiben. Auch auf den letzten Kilometern war ich alleine unterwegs und habe die Landschaft, durch die ich gefahren bin, aus vollem Herzen genossen.“

Bei der Award Ceremony bekamen die beiden Gewinner Leonardo Paez und Blaza Pintaric das Leader-Trikot der Rennserie HERO World Series 2020 überreicht, das sie bei der zweiten Etappe der Rennserie tragen können – dem HERO Südtirol Dolomites am 20. Juni 2020.

HERO WORLD SERIES 2020

Für Dubai war es ein einmaliges Ereignis: 2020 wird als das Jahr in die Annalen eingehen, in dem im Nahen Osten erstmals ein MTB-Rennen ausgetragen wurde, das im Rennkalender der UCI verzeichnet ist, dem Internationalen Radsportverband. Das Rennen war nicht nur im Hinblick auf die Teilnehmerzahl, sondern auch auf die weltweite mediale Berichterstattung ein Erfolg. Nach dem erfolgreichen Abschluss des Dubai-Rennens richtet sich die Aufmerksamkeit nun auf die zweite Etappe der Rennserie HERO World Series 2020, die dort stattfindet, wo alles begann: in Italien mit dem HERO Südtirol Dolomites am 20. Juni 2020. Drittes und letztes Rennen der Serie ist der HERO Thai in Thailand am 10. Oktober 2020. Bisher gibt es 31 Anmeldungen zu allen drei Rennen, davon vier von Frauen.

RANGLISTE HERO DUBAI MÄNNER (60 KM)

PAEZ LEON HECTOR LEONARDO (COL) – Team Giant Polimedical – 2:07.29,6

PRUUS PEETER (EST) – Torpado-Südtirol MTB Pro Team – 2:11.57,8

HYNEK KRISTIAN (CZE) – Future Cycling Nothwave – 2:11.58,1

CHIARINI RICCARDO (ITA) – Torpardo-Südtirol MTB Pro Team – 2:16.25,6

ZANASCA LUCA (ITA) – Team COMOBIKE – 2:16.29,3

RANGLISTE HERO DUBAI FRAUEN (60 KM)

PINTARIC BLAZA (SLO) – Team Pintatim – 2:35.00,6

SOSNA KATAZINA (LIT) – Torpado-Südtirol MTB Pro Team – 2:39.54,6

PARTOAZAR FARANAK (IRN) – National Team – 2:55.15,2

ZIOLKOWSKA MICHALINA (POL) – CST 7R MTB Team – 2:57.50,9

DORMITORIO ARIANA (PHI) – Team Ariana – 2:59.00,9

Die vollständigen Rankings und Zwischenzeiten sind hier einzusehen:

https://www.datasport.com/live/ranking/?racenr=221034

Nähere Informationen auf www.herodubai.com und www.heroworldseries.com