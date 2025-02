Historisch: Evelin Lanthaler holt 56. Weltcupsieg

Von: luk

Umhausen – Evelin Lanthaler setzt ihre beeindruckende Siegesserie fort und sicherte sich auf der 955 Meter langen Grantau-Bahn ihren insgesamt 56. Weltcupsieg – Rekord. Bislang teilte sich die Weltmeisterin die Bestmarke mit Ekaterina Lavrenteva (RUS/55 Siege). Seit über fünf Jahren ist Lanthaler im Weltcup ungeschlagen, zuletzt musste sie sich am 19 Januar 2020 in Vatra Dornei (ROU) als Zweite ihrer Teamkollegin Greta Pinggera um 0,04 Sekunden geschlagen geben. „Ich habe während meiner Fahrt den Stadionsprecher gehört und mir einfach gedacht, jetzt muss ich Vollgas geben, sonst würde er wohl nicht so laut kommentieren“, lacht Lanthaler. In der Tat schmolz im zweiten Durchgang ihr Vorsprung auf die bis dahin Führende Tina Unterberger (AUT) immer mehr dahin. Am Ende fuhr Lanthaler auch im zweiten Lauf Bestzeit und war mit einer Gesamtzeit von 2.28,00 Minuten uneinholbar, Unterberger (+0,67 Sekunden) wurde zum zweiten Mal in dieser Saison Zweite, vor Nadine Staffler (ITA/+2,34).

In der Gesamtwertung führt Lanthaler mit dem Maximum von 500 Punkten, vor Unterberger (350) und Vize-Weltmeisterin Riccarda Ruetz (AUT/290).

Clara und Scheikl liefern sich Kopf-an-Kopf-Rennen

Siege schmecken bekanntlich süß und Florian Clara (ITA) ist ganz offensichtlich auf den Geschmack gekommen. In einem Hundertstelkrimi verdrängte der 36-Jährige (er wird am Dienstag 37) mit Bestzeit im zweiten Lauf und einer Gesamtzeit von 2.26,25 Minuten den Halbzeitführenden Michael Scheikl (AUT/+0,05 Sekunden) auf Rang zwei, Dritter wurde Patrick Pigneter (ITA/+0,33). „Ich war nach dem Training nicht zufrieden und habe gehofft, dass die Temperaturen etwas wärmer werden. Heute war es wärmer, da funktioniert mein Material einfach besonders gut. Ich hoffe, dass ich morgen wieder ganz vorne mitfahren kann“, so der dreifache Saisonsieger. Mit nun 430 Punkten hat Clara seinen Vorsprung im Gesamtweltcup auf Scheikl (410) auf 20 Punkte ausgebaut, Alex Oberhofer (ITA) folgt auf Zwischenrang drei mit 312 Punkten.

Zweiter Weltcupsieg für Paur/Hofer im Doppelsitzer

Den Eliminator im Doppelsitzer haben Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) gewonnen, die jungen Italiener zeigten im Finale keine fehlerfreie, aber eine schnelle Fahrt und fixierten in 1.18,14 Minuten ihren zweiten Weltcupsieg, nach Winterleiten (AUT) in der Saison 2023/2024. Mit einem Rückstand von 0,23 Sekunden folgen Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) auf Rang zwei, vor den Weltmeistern Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA/+0,43). Vor dem Finale in Deutschnofen/Nova Ponente (ITA) am 22. und 23. Februar führen Pichler/Edlinger in der Gesamtwertung mit 540 Punkten, dahinter folgen Lambacher/Lambacher und Paur/Hofer mit je 495 Punkten. Pichler/Edlinger wird der erstmalige Gewinn des Gesamtweltcups wohl nicht mehr zu nehmen sein.

Morgen Sonntag folgt geht es in Umhausen mit dem Eliminator-Rennen der Einsitzer weiter, das Rennen wird auf der Homepage des Internationalen Rodelverbandes FIL im Livestream übertragen.

Top-3 Einsitzer Damen, Umhausen

1. Evelin Lanthaler (ITA) 2.28,00 Minuten

2. Tina Unterberger (AUT) + 0,67 Sekunden

3. Nadine Staffler (ITA) +2,34

Top-3 Einsitzer Herren, Umhausen

1. Florian Clara (ITA) 2.26,25 Minuten

2. Michael Scheikl (AUT) +0,05 Sekunden

3. Patrick Pigneter (ITA) +0,33

Top-3 Eliminator Doppelsitzer, Umhausen

1. Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) 1.18,14 Minuten

2. Maximilian Pichler/Nico Edlinger (AUT) +0,23 Sekunden

3. Matthias Lambacher/Peter Lambacher (ITA) +0,43

Das Programm:

Sonntag, 9. Februar

10.00 Uhr: Eliminator Einsitzer Damen und Einsitzer Herren, anschließend Blumenzeremonie und Siegerehrungen