Historisches erstes Remis für ÖFB-Frauen gegen Deutschland

Von: apa

Der Bann ist gebrochen: Österreichs Frauen-Fußball-Nationalteam hat im neunten Duell mit Deutschland erstmals nicht verloren. Die Truppe von Teamchef Alexander Schriebl erkämpfte sich am Samstag in Ried vor 4.300 Fans ein torloses Remis und ärgerte den Weltranglistendritten im Gegensatz zum 1:5 in Nürnberg am Dienstag gehörig. Im vierten Spiel der WM-Qualifikations-Gruppe A4 war es der erste Punkt für die ÖFB-Elf, die Letzter ist. Deutschland liegt mit zehn Zählern voran.

Die ÖFB-Auswahl brachte die zuletzt doch stärkere Kritik an den mangelnden Leistungen mit einer engagierten Vorstellung zum Verstummen. Nach zwei 0:1-Niederlagen zuvor gegen Norwegen und Slowenien sowie dem klaren 1:5 in Deutschland war es ein wichtiger Schritt im Rennen um Rang drei in der Gruppe. Der Rückstand auf die drittplatzierten Sloweninnen, die gegen Norwegen 2:3 verloren, konnte auf zwei Zähler verkürzt werden. Am 5. Juni sind Mateja Zver und Co. in Wien im neuen Stadion am Sport-Club-Platz zu Gast. Zum Abschluss tritt Österreich noch gegen Norwegen an.

Reissner im 2. Länderspiel in Startelf

Schriebl setzte wie im Hinspiel auf eine 5-4-1-Formation, die Gastgeberinnen agierten dabei allerdings deutlich flexibler und auch offensiver ausgerichtet als zuletzt. Personell gab es nur eine Änderung: Die 21-jährige Union-Berlin-Legionärin Naika Reissner kam in ihrem erst zweiten Länderspiel gleich zu ihrem Startelfdebüt. Eins zu eins ersetzte sie die verletzte Kapitänin Sarah Puntigam aber nicht, die diesmal als Kapitänin aufgebotene Annabel Schasching agierte im Mittelfeldzentrum defensiver als sonst.

In den ersten Minuten geriet die Schriebl-Truppe gleich gehörig unter Druck. ÖFB-Torfrau Mariella El Sherif zeichnete sich bei einem Abschluss von Jule Brand aus (3.), ein weiterer von Sjoeke Nüsken ging daneben (4.). Schon in Minute sechs setzten aber auch die Gastgeberinnen erstmals einen Akzent in der Offensive. Reissner rutschte nach einem guten Umschaltmoment an einer Dunst-Flanke vorbei (6.). Nach diesem flotten Beginn mit Chancen auf beiden Seiten folgte eine längere Strecke mit wenig Highlights. Die ÖFB-Auswahl hielt voll dagegen, von einem Klassenunterschied war vorerst wenig zu sehen. Nur Elisa Senß kam einem DFB-Treffer noch sehr nahe (34.). Auf der anderen Seite kam der letzte Pass von Eileen Campbell auf Reissner bei einem Konter nicht an.

ÖFB-Glück bei Lattenkopfball

Zur Pause brachte Schriebl Lisa Kolb anstelle von Reissner. Wie in Hälfte eins gab es gleich eine DFB-Topmöglichkeit. Senß verfehlte das Tor nur knapp (48.). In der 72. Minute rettete El Sherif zuerst bei einer Mühlhaus-Chance, danach war bei einem Minge-Lattenkopfball das nötige Glück dabei (72.). Letztere musste sieben Minuten später nach einer Notbremse gegen die durchbrechende ÖFB-“Jokerin” Julia Hickelsberger-Füller vorzeitig vom Platz.

Dadurch konnten Schasching und Co. sogar auf den Siegtreffer drängen, Türkei-Legionärin Hickelsberger-Füller kam nach einem Lauf Richtung Tor aber nicht zum Abschluss (86.). Den DFB-Matchball im Konter setzte Linda Dallmann daneben (94.). Dadurch konnte auch Sarah Zadrazil in der Folge im Kreise der ÖFB-Truppe auf dem Rasen jubeln. Die verletzte Bayern-Legionärin hatte vor Anpfiff den Pokal für die APA-Wahl zur Fußballerin des Jahres 2025 erhalten.