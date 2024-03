Hochklassiger Curling-Sport in Bruneck

Bruneck – Letztlich hat im Landesleistungszentrum Curling Center Südtirol in der Intercable Arena in Bruneck, der zweiten International Südtirol Curling-Cup stattgefunden. An den drei Turniertagen wurde hochklassiger Curling-Sport geboten, was auch auf die starken teilnehmenden Teams zurückzuführen ist. So war beispielsweise die gesamte Elite des italienischen Junioren Curling-Sports am Start, darunter auch die Junioren-Vizeweltmeister 2024 des C.C. Sporting Pinerolo mit Skip Gilli.

Am Ende vieler spannender Spiele, war das Podium rein italienischer Marke, ein Beweis der momentanen italienischen Stärke im internationalen Curling. Die Mannschaft des Curling Bormio / Spiller, welche dem Turnier sprichwörtlich den Stempel aufgedrückt hat, siegte vor Cortina Dolomiti / Scappin und den eingangs genannten Vize-Weltmeistern.

Die bestplatzierte ausländische Mannschaft kam aus Belgien, die sich vor der dem C.C. Traun aus Österreich platzieren konnte. Insgesamt haben 14 Mannschaften und Spieler aus sechs Nationen teilgenommen. Die Südtiroler Mannschaft des ASC Curling Südtirol belegte den zehnten Tabellenrang.

Das Landesleistungszentrum Südtirol Curling Center geht ab den 06.04.2024 in die Sommerpause und öffnet seine Tore wieder mit dem 15.09.2024. Buchungen für die kommende Saison werden weiterhin entgegengenommen.