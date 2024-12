Hochspannung in der win2day ICE Hockey League

Von: AP

Bozen – Am Montagabend steht in der win2day ICE Hockey League die letzte Runde des Jahres 2024 an. Spannung pur ist garantiert, wenn sich die Teams ein letztes Mal in diesem Kalenderjahr duellieren. Im Mittelpunkt stehen hochkarätige Begegnungen, darunter das Duell des Spitzenreiters HCB Südtirol Alperia gegen das derzeit formstärkste Team der Liga, den EC iDM Wärmepumpen VSV. Doch auch die weiteren Spiele versprechen packende Momente – und richtungsweisende Entscheidungen im Kampf um Tabellenplätze und Playoff-Chancen.

Topspiel: Tabellenführer Bozen gegen Rekordjäger Villach

In der Eiswelle von Bozen trifft der Spitzenreiter auf den Tabellensechsten Villach, das derzeit wohl heißeste Team der Liga. Die Kärntner reisen mit einer beeindruckenden Serie von elf Siegen in Folge an, die ihre längste Siegesserie seit der Ligagründung darstellt. Nun haben sie die Chance, einen neuen Klubrekord aufzustellen. Auch Bozen kommt mit Rückenwind: Nach einem nervenaufreibenden Overtime-Sieg gegen Asiago wollen die „Füchse“ ihre Vormachtstellung untermauern. In den bisherigen Saisonduellen hatte Bozen die Nase vorne – gelingt Villach die Revanche?

Richtungsweisend: Salzburg gegen Innsbruck

Titelverteidiger EC Red Bull Salzburg empfängt Schlusslicht HC TIWAG Innsbruck. Für Salzburg ist Wiedergutmachung angesagt, nachdem man zuletzt mit einer deutlichen Heimniederlage gegen die Pioneers Vorarlberg enttäuscht hatte. Innsbruck hingegen kämpft ums Überleben im Tabellenkeller. Trotz eines intensiven Overtime-Krimis gegen Villach konnten die Tiroler keinen Sieg verbuchen. Beide Teams müssen punkten – für Salzburg geht es um den Anschluss an die oberen Tabellenplätze, für Innsbruck um die Vermeidung eines noch größeren Rückstands auf Platz zehn.

Spiel um die Pre-Playoffs: Pustertal gegen Vorarlberg



Ein besonderes Augenmerk liegt auch auf dem Duell zwischen den Pioneers Vorarlberg und dem HC Pustertal. Beide Teams kämpfen verbissen um den Einzug in die Pre-Playoffs. Die Vorarlberger kommen mit Rückenwind nach ihrem sensationellen 6:1-Sieg gegen Salzburg, während Pustertal zuletzt gegen Ljubljana eine bittere Overtime-Niederlage hinnehmen musste. Die „Wölfe“ wollen ihren Vorsprung in der Tabelle verteidigen, während die Pioneers auf eine weitere Überraschung hoffen.

Weitere Kracher: Graz fordert Fehérvár – Asiago will aus der Krise



Der Tabellenzweite Hydro Fehérvár AV19 trifft auf die Moser Medical Graz99ers. Die Ungarn suchen nach Form, während Graz mit einem klaren Sieg gegen Linz Selbstvertrauen tankte. Im Kellerduell trifft Asiago auf den EC-KAC. Die „Rotjacken“ sind in Topform, während Asiago seit neun Spielen auf einen Sieg wartet. Können die Italiener ausgerechnet gegen den KAC die Wende schaffen?

Heimvorteil für Olimpija Ljubljana

Im Duell gegen die spusu Vienna Capitals hat Olimpija Ljubljana die Chance, seine Siegesserie auf vier Spiele auszubauen. Beide Teams sind aktuell gut in Form, doch Olimpija hat den Heimvorteil auf seiner Seite. Zudem spricht die bisherige Bilanz dieser Saison für die Slowenen.

Eishockeyfans aufgepasst!



Die Spiele der 35. Runde versprechen Action, Dramatik und hochklassige Matches. Mit besonderer Vorfreude blickt Südtirol auf die Heimspiele des HCB Südtirol Alperia und des HC Pustertal. Gelingt den Südtiroler Teams ein triumphaler Jahresabschluss? Die Antwort gibt es am Montagabend:

19:15 Uhr: EC-KAC – Migross Supermercati Asiago Hockey

Referees: GROZNIK, SIEGEL, Bedynek, Puff

19:15 Uhr: EC Red Bull Salzburg – HC TIWAG Innsbruck

Referees: HRONSKY, STERNAT, Jedlicka, Seewald J.

19:15 Uhr: Hydro Fehérvár AV19 – Moser Medical Graz99ers

Referees: FICHTNER, SMETANA, Konc, Muzsik

19:15 Uhr: Olimpija Ljubljana – spusu Vienna Capitals

Referees: PIRAGIC, REZEK, Hribar, Vaczi

19:30 Uhr: Pioneers Vorarlberg – HC Pustertal

Referees: BERNEKER, NIKOLIC K., Martin, Sparer

19:45 Uhr: HCB Südtirol Alperia – EC iDM Wärmepumpen VSV

Referees: HUBER, OFNER, Mantovani, Pardatscher