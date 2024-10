Hohe olympische Auszeichnung für Olympiasieger Vadlau/Mähr

Von: apa

Die österreichischen Segel-Olympiasieger Lara Vadlau und Lukas Mähr sind am Mittwoch in Cascais in Portugal bei den “ANOC Awards” für 2024 als bestes Mixed-Team in Individual-Sportarten ausgezeichnet worden. Diese Auszeichnung der Vereinigung der Nationalen Olympischen Komitees hatte davor aus Österreich nur Ski-Star Marcel Hirscher 2017 als Europas bester männlicher Athlet eingeheimst. “Dieser Award ist wie ein Oscar für uns, das ist etwas ganz Besonderes”, sagte Vadlau.