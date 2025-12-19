Howden, Näslund und Berger Sabbatel dominieren die Qualis

Von: ka

Innichen – Der Kanadier Reece Howden war am Freitag der Schnellste in beiden Qualifikationsläufen der Männer beim FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites, dessen Finals am Samstag und Sonntag ab 12 Uhr stattfinden. Bei den Frauen zeigten hingegen die Schwedin Sandra Näslund in der Qualifikation für Rennen eins und die Französin Marielle Berger Sabbatel in der Qualifikation für Rennen zwei die besten Läufe. Bester unter den Italienern war der Südtiroler Dominik Zuech.

Am Tag der Qualifikationen für die vier Rennen des 16. FIS Skicross Weltcups 3 Zinnen Dolomites, die für Samstag und Sonntag auf dem Programm stehen, zeichnete sich der Kanadier Reece Howden aus, der in beiden Qualifikationsläufen der Männer der Schnellste war. In der Qualifikation für Rennen eins erreichte er das Ziel am Fuße des Haunolds in 1.13,43 Minuten. Der zweitschnellste Fahrer des Vormittags war der Schweizer Alex Fiva (+0,54 Sekunden), gefolgt vom Deutschen Florian Wilmsmann (+1,20 Sekunden). Der beste Italiener war der Lananer Dominik Zuech auf Platz vier (+1,39 Sekunden). Unter den 32 Athleten, die morgen um 12 Uhr an den Start gehen, sind auch die Italiener Davide Cazzaniga (14.), Simone Deromedis (22.) und Federico Tomasoni (31.). Nicht qualifiziert haben sich hingegen Edoardo Zorzi (43.), Paolo Piccolo (50.), der Grödner Daniel Moroder (51.) und der Matscher Yanick Gunsch, der die Qualifikation nicht beendet hat.

Mit einer Zeit von 1.13,72 Minuten war Howden auch in der Quali am Nachmittag der Schnellste, in dem die 32 Startplätze für das Finale von Rennen zwei am Sonntag vergeben wurden. Wilmsmann (+0,65 Sekunden) und Fiva (+1,00 Sekunden) trumpften als Zweiter und Dritter ebenfalls wieder auf. Unter den Italienern war erneut Zuech mit der zwölften Zeit der Schnellste. Am Sonntag werden auch Davide Cazzaniga (17.), Simone Deromedis (24.), Federico Tomasoni (27.) und Edoardo Zorzi (30.) am Start sein. Nicht qualifiziert haben sich hingegen Paolo Piccolo (50.) und Daniel Moroder, der die Qualifikation nicht beendet hat, während Yanick Gunsch nicht am Qualifying teilgenommen hat.

Näslund und Berger Sabbatel sind die schnellsten Damen

In der Qualifikation der Frauen für das erste Rennen erzielte die Weltcup-Gesamtführende Sandra Näslund mit einer Zeit von 1.17,53 Minuten deutlich bessere Ergebnisse als ihre Konkurrentinnen. Die zweit- und drittbeste Zeit brachten die Deutsche Daniela Maier (+0,81 Sekunden) und die Schweizerin Fanny Smith (+1,26 Sekunden) zustande, während die Französin Marielle Berger Sabbatel die viertbeste Zeit (+1,36 Sekunden) auf die Beine stellte. Am Samstag wird auch die Skicrosserin Jole Galli aus Livigno dabei sein, die sich mit der 16. Zeit qualifiziert hat, während Andrea Chesi es nicht unter die 16 Athletinnen geschafft hat, die am Samstag um 12 Uhr im Viertelfinale gegeneinander antreten werden.

In der Qualifikation für das Frauen-Rennen am Sonntag waren die vier schnellsten Athletinnen dieselben wie am Vormittag, allerdings in einer anderen Reihenfolge. Die Schnellste war die Französin Marielle Berger Sabbatel, die mit einer Zeit von 1.17,65 Minuten ins Ziel kam. Die zweitbeste Zeit erzielte erneut die Deutsche Maier, während Smith den dritten Platz belegte (+1,00 Sekunden), gefolgt von Näslund (+1,50 Sekunden). Unter den sechzehn Athletinnen, die am Sonntag an den Start gehen, wird auch Jole Galli sein, die die neunte Zeit erzielte. Andrea Chesi qualifizierte sich hingegen nicht für das Rennen (26.).

Programm FIS Skicross Weltcup 3 Zinnen Dolomites:

Samstag, 20. Dezember:

12 Uhr bis 13.30 Uhr Rennen 1: Finals Damen und Herren

Sonntag, 21. Dezember:

12 Uhr bis 13.30 Uhr Rennen 2: Finals Damen und Herren