Hudson bei Diamond-League-Finale in Brüssel Vierte

Von: apa

Speerwerferin Victoria Hudson hat im Finale der Diamond League der Leichtathleten in Brüssel das anvisierte Resultat in den Top drei verpasst. Die Europameisterin kam am Samstagabend mit einer Bestweite von 62,30 Meter auf den vierten Platz. Bei sechs Versuchen schrieb sie nur drei gültige an. Der Sieg ging an Olympiasiegerin Haruka Kitaguchi aus Japan mit 66,13 Meter vor der Serbin Adriana Vilagos (65,23) und der US-Amerikanerin Maggie Malone-Hardin (62,40).