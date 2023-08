Hudson bei WM für Speerwurf-Finale qualifiziert

Victoria Hudson hat sich souverän für das am Freitag (20.20 Uhr/live ORF Sport +) angesetzte Speerwurf-Finale bei den Leichtathletik-Weltmeisterschaften in Budapest qualifiziert. Die Niederösterreicherin warf in ihrem ersten Versuch im Vorkampf am Mittwochvormittag gleich 62,96 m, für die Finalteilnahme waren 61,50 nötig bzw. wird das Teilnehmerinnenfeld auf 12 aufgefüllt.

Von: apa