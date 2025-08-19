Hudson und Bredlinger mit Diamond-League-Start in Lausanne

Von: apa

Mit Victoria Hudson im Speerwurf (19.30 Uhr) und Caroline Bredlinger über 800 m (B-Lauf 19.38) sind auch zwei Österreicherinnen am Mittwochabend beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Start (live ORF Sport +). Für die mit 67,76 m nach wie vor die Jahresweltbestenliste anführende Hudson lief es heuer in der Eliteliga noch nicht besonders, wegen Rückenproblemen bzw. Krankheit schaute in Shaoxing-Keqiao nur Platz zehn, in Rabat neun heraus.

“Ich freue mich auf die Stimmung im Olympiastadion und auf den Wettkampf, auch wenn wir mitten in der WM-Vorbereitung für Tokio stecken. Aber da geht es allen so”, sagte die 29-jährige Hudson, die im Vorjahr Europameisterin wurde.