Aktuelle Seite: Home > Sport > Hudson und Bredlinger mit Diamond-League-Start in Lausanne
Hudson ist für Lausanne bereit

Hudson und Bredlinger mit Diamond-League-Start in Lausanne

Dienstag, 19. August 2025 | 13:48 Uhr
Hudson ist für Lausanne bereit
APA/APA/AFP/SERGEI GAPON
Schriftgröße

Von: apa

Mit Victoria Hudson im Speerwurf (19.30 Uhr) und Caroline Bredlinger über 800 m (B-Lauf 19.38) sind auch zwei Österreicherinnen am Mittwochabend beim Diamond-League-Meeting in Lausanne am Start (live ORF Sport +). Für die mit 67,76 m nach wie vor die Jahresweltbestenliste anführende Hudson lief es heuer in der Eliteliga noch nicht besonders, wegen Rückenproblemen bzw. Krankheit schaute in Shaoxing-Keqiao nur Platz zehn, in Rabat neun heraus.

“Ich freue mich auf die Stimmung im Olympiastadion und auf den Wettkampf, auch wenn wir mitten in der WM-Vorbereitung für Tokio stecken. Aber da geht es allen so”, sagte die 29-jährige Hudson, die im Vorjahr Europameisterin wurde.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Kommentare
96
„Die Jugendlichen sind schuld: Sie glauben, dass man nicht arbeiten muss“
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Kommentare
65
Zwei Häftlinge brechen aus Bozner Gefängnis aus
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Kommentare
46
Ehemaliger Gemeinderatskandidat beschimpft Rai-Journalisten
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Kommentare
45
Sarntal: Frau tritt sich Eisen in den Fuß
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Kommentare
42
Trump bereitet Treffen zwischen Putin und Selenskyj vor
Anzeigen
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
So geht Jobsuche mit Außenwerbung
Wenn’s hängen bleibt:
Das Kanu des Manitu
Das Kanu des Manitu
Ab 14. August im Cineplexx Bozen und Cineplexx ALGO
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2025 First Avenue GmbH
 