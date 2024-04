Hülkenberg wechselt zu Audi und fährt 2025 für Sauber

Der deutsche Formel-1-Pilot Nico Hülkenberg verlässt zum Saisonende den Haas-Rennstall und wechselt zum Audi-Projekt ins Sauber-Team. Am Freitag bestätigte das US-Team Haas den Abschied von Hülkenberg am Jahresende, kurz darauf verkündete Audi die Verpflichtung des 36-Jährigen. Hülkenberg habe einen mehrjährigen Vertrag unterschrieben und werde schon im kommenden Jahr für das Team Kick Sauber fahren, teilte der deutsche Autobauer mit.

2026 werde Hülkenberg dann als Audi-Werksfahrer in der Königsklasse des Motorsports starten. “Die Aussicht, für Audi anzutreten, ist etwas ganz Besonderes. Wenn ein deutscher Hersteller mit solcher Entschlossenheit in die Formel 1 einsteigt, ist das eine einmalige Chance”, sagte Hülkenberg. Audi übernimmt das Schweizer Sauber-Team und will 2026 als Werksteam einsteigen. In zwei Jahren greift in der Formel 1 eine große Motorenreform, die das Kräfteverhältnis neu mischen könnte.

“Nico ist eine starke Persönlichkeit, seine Impulse auf fachlicher und menschlicher Ebene werden uns sowohl bei der Entwicklung des Fahrzeugs als auch beim Aufbau des Teams voranbringen”, sagte der künftige Geschäftsführer des Audi-Teams, Andreas Seidl, über die Gespräche mit Hülkenberg.

Hülkenberg bringt die Erfahrung von mehr als 200 Grands Prix mit. Er war zur vergangenen Saison nach dreijähriger Pause zu Haas gekommen. Im meist unterlegenen Auto fuhr er aber oft hinterher. Für Sauber war Hülkenberg schon 2013 in der Formel 1 unterwegs, verließ das Schweizer Team aber nach nur einem Jahr wieder. Auch auf seinen weiteren Stationen machte er sich einen Namen als zuverlässig schneller Rennfahrer, schaffte es aber nie aufs Podium. Haas wird indes mit dem britischen Ferrari-Youngster Oliver Bearman in Verbindung gebracht.