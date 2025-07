Gold für Diessl in Bergen (Archivbild)

Von: apa

Enzo Diessl hat bei den Leichtathletik-U23-Europameisterschaften in Bergen über 110 m Hürden Gold gewonnen. Der Steirer setzte sich am Freitag im Finale in 13,46 Sekunden durch, für die beiden Belgier Zeno van Neygen und Elie Bacari blieben Silber und Bronze. Der Olympia-Teilnehmer war schon im Vorlauf und im Halbfinale die schnellste Zeit gelaufen.