Hütter mit AS Monaco weiter auf Erfolgskurs

Die AS Monaco von Trainer Adi Hütter bleibt in der französischen Fußballmeisterschaft auf Erfolgskurs. Eine Woche nach dem 4:2-Auftaktsieg bei Clermont feierten die Monegassen am Sonntag in der zweiten Runde einen 3:0-(2:0)-Heimerfolg über Racing Straßburg und sind weiter makellos. Im Doppelpack erfolgreich war dabei der Japaner Takumi Minamino, der schon in Salzburger Zeiten unter Hütter kickte.

Von: apa