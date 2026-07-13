Hütters Rückkehr zur Frankfurter Eintracht mit “Gänsehaut”

Von: APA/dpa

Coach Adi Hütter ist fünf Jahre nach dem Ende seiner ersten Amtszeit bei Eintracht Frankfurt mit “Gänsehaut” auf den Trainingsplatz des deutschen Fußball-Bundesligisten zurückgekehrt. Das erklärte der Vorarlberger zum Auftakt der Saisonvorbereitung des Clubs am Montag. Rund 2.000 Eintracht-Fans begrüßten den Trainer beim ersten öffentlichen Training mit “Adi-Hütter”-Rufen. Dieser will mit begeisterndem Fußball für Aufbruchstimmung sorgen.

“Wir müssen auch wieder versuchen, das Stadion, das ja eine unheimliche Wucht hat, mitzunehmen”, sagte Hütter, der auf den umstrittenen Spanier Albert Riera folgte. 30 Spieler nahmen am Trainingsauftakt teil, noch nicht dabei waren WM-Teilnehmer wie der Japaner Ritsu Doan. Abgesehen von Leihspielern waren Malik Pimpong (FC Midtjylland) und Noel Futkeu (SpVgg Greuther Fürth) die einzigen externen Zugänge. Hütter kündigte aber weitere neue Spieler an.

Zu- und Abgänge erwartet

“Ich denke, dass sich möglicherweise schon in dieser Woche etwas tut. Wir wissen natürlich alle, dass das immer Wunschdenken ist auch des Trainers, dass wenn Trainingsstart ist, dass alle Spieler schon an Bord sind”, erklärte Hütter. “Das ist unmöglich, geht einfach auch nicht. Aber umso schneller die Schlüsselspieler auf den Schlüsselpositionen da sind, umso besser ist es.” Auch Abgänge werden bei der Eintracht erwartet. Als Abschiedskandidaten gelten Michy Batshuayi, Niels Nkounkou, Junior Dina Ebimbe und Jessic Ngankam.

Die Pflichtspiel-Saison beginnt für die Eintracht am 21. August mit der ersten Runde des DFB-Pokals beim SC St. Tönis in Nordrhein-Westfalen. Am darauffolgenden Wochenende sind die Frankfurter zum Bundesliga-Start beim 1. FC Union Berlin zu Gast.