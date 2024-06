Von: APA/dpa

Mats Hummels verlässt Borussia Dortmund im Sommer. Der 35-Jährige erhält beim deutschen Fußball-Bundesligisten keinen neuen Vertrag, wie der BVB am Freitag mitteilte. Mit überragenden Spielen hatte er in der vergangenen Saison noch großen Anteil am Einzug des BVB ins Champions-League-Finale. Das 0:2 im Endspiel gegen Real Madrid am 1. Juni wurde zum Abschluss der BVB-Karriere des Weltmeisters von 2014. Wie es mit Hummels nun weitergeht, das verriet der Profi zunächst nicht.

“Es war mir eine riesengroße Ehre und Freude, so lange für den BVB gespielt und den Weg von Platz 13 im Jänner 2008 bis zu dem, was Borussia Dortmund heute darstellt, fast durchgehend mitgemacht zu haben”, sagte Hummels, der insgesamt über 13 Jahre für die Borussia auf dem Platz stand. “Dieser Verein mit seinen Fans ist etwas ganz Besonderes – und für mich noch viel mehr als das.”

Der Abwehrspieler wurde in der Jugend des FC Bayern ausgebildet und gab dort auch 2007 sein Profidebüt. Es folgte im Jänner 2008 ein erster Wechsel nach Dortmund, wo er 2011 und 2012 jeweils deutscher Meister wurde. 2016 kehrte der inzwischen gestandene Nationalspieler als Weltmeister zu den Bayern zurück. Mit dem Rekordmeister feierte Hummels drei weitere Meisterschaften. Im Sommer 2019 folgte die erneute Rückkehr ins Ruhrgebiet. Mit dem BVB wurde er 2021 noch einmal Pokalsieger. Für die Heim-Europameisterschaft wurde der 78-fache deutsche Nationalspieler nicht berücksichtigt.