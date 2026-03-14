Hungrige Wölfe erobern drei Matchpucks gegen den amtierenden Meister

Von: ka

Salzburg/Bruneck – Am Samstagabend findet in der Salzburger Eisarena Spiel 3 der Viertelfinalserie zwischen Red Bull Salzburg und dem HC Falkensteiner Pustertal statt. Die Hausherren stehen nach zwei Niederlagen bereits etwas unter Zugzwang. Manny Viveiros muss auf den am Donnerstag verletzt ausgeschiedenen Ali Wukovits verzichten, dafür kehrt der zuvor erkrankte Brandon Coe in den Kader zurück. Im bewährten Lineup der Wölfe gibt es nichts Neues, es fehlt weiterhin nur Alex Ierullo.

Die Hausherren starten erwartungsgemäß im Vorwärtsgang und versuchen den HCP gleich unter Druck zu setzen, und die Bemühungen haben Erfolg: In der dritten Spielminute setzt Michi Raffl von der Bande hinter dem Tor Troy Bourke perfekt in Szene, der aus dem Slot staubtrocken zum 1:0 für die Bullen einschießt. Die Schwarz-Gelben lassen sich jedoch vom dritten 0:1 Rückstand im dritten Spiel wieder nicht aus dem Konzept bringen, kurz darauf gibt Jon Blum einen ersten Warnschuss auf das Gehäuse von Tolvanen ab, der jedoch klären kann. In der 8. Minute kann sich der Salzburger Schlussmann noch einmal gegen den auf der rechten Seite durchgebrochenen Mantinger auszeichnen, als jedoch Lobis in der 14. Minute mit einem Zuckerpass den vor dem Tor postierten Bardreau bedient ist auch der Austro-Finne machtlos und der HCP gleicht zum 1:1 aus. Fünf Minuten vor der Sirene wird schließlich Mario Huber nach einem gefährlichen Bandencheck gegen Bardreau mit einer Matchstrafe unter die Dusche geschickt. Das resultierende fünfminütige Powerplay, welches aber für zwei Minuten durch eine Bankstrafe für den HCP neutralisiert wird, bringt für die Wölfe jedoch nichts Zählbares ein und somit bleibt es beim 1:1 nach 20 Spielminuten.

Im zweiten Drittel nimmt der HCP das Heft in diesem Spiel in die Hand und setzt die Bullen von Beginn an unter Druck. In der 22. Minute umkurvt Frycklund mit viel Speed den Kasten von Tolvanen und schiebt die Scheibe unter den Schoner von Tolvanen zur erstmaligen Gästeführung ins Tor. Das 1:2 gibt den Schwarz-Gelben noch mehr Auftrieb und sie zünden in der Folge ein Offensivfeuerwerk, bei dem die Abwehr von Salzburg ein ums andere Mal ins Schwimmen kommt. In einem nachfolgenden Powerplay sind die Wölfe ganz nah am dritten Treffer, aber die Unparteiischen annullieren zunächst das vermeintliche 3:1, weil sie eine Berührung durch einen hohen Stock von Rueschhoff gesehen haben wollen und kurz darauf steht Tolvanen noch einmal das Glück zur Seite, als ihm die Scheibe bei einem Blueliner von Blum durch die Schoner rutscht und sie Lewington in letzter Sekunde von der Linie kratzt. Kurz darauf kommen die Bullen jedoch wie aus dem Nichts zum Ausgleichstreffer – bei einem Schlagschuss von Nienhuis ist Pasquale komplett die Sicht verstellt und es steht plötzlich 2:2. Der HCP schlägt in der 36. Minute jedoch wieder zurück, als Lauridsen bei einem schnellen Gegenstoß mit einem Schuss wie ein Strich zum 2:3 einnetzt. Lukas Auer kann die Gästeführung nur zwei Minuten später mit einer starken Deflection erneut egalisieren (3:3), aber der HCP findet erneut die richtige Antwort: praktisch in der nächsten Aktion knallt Blum die von Bowlby abgelegte Scheibe zum 3:4 in die Maschen. Mit dieser hochverdienten Führung für den HCP geht es zum zweiten Mal in die Kabinen.

Im Schlussdrittel riskiert der HCP etwas weniger und agiert aus einer gesicherten Defensive. Salzburg hat erneut große Mühe, den schwarz-gelben Abwehrriegel zu knacken und wenn doch ist ein starker Pasquale zur Stelle, so bei einem versuchten Tap-in von Schneider aus kürzester Distanz und einem Blueliner von Robertson. In der 46. Minute steht dem HCP auch das Glück des Tüchtigen zur Seite, als Nissner mit einem Schlagschuss den Pfosten klirren lässt. Damit haben die Hausherren jedoch ihr Pulver verschossen und der HCP sichert sich unter großem Jubel der zahlreichen mitgereisten HCP Fans den dritten Sieg in der Serie und drei Matchpucks gegen den amtierenden Meister.

Weiter geht es am Dienstag um 19.45 Uhr mit Spiel 4 in der Intercable Arena in Bruneck, wo der HCP vor eigenem Publikum die Serie bereits für sich entscheiden und den Halbfinaleinzug fixieren könnte.

EC Red Bull Salzburg – HC Falkensteiner Pustertal 3:4 (1:1, 2:3, 0:0)

Referees: HUBER A., STERNAT, Nothegger, Zacherl

Goals RBS: Bourke (3.), Nienhuis (28.), Auer (38.)

Goals HCP: Bardeau (14.), Frycklund (22.), Lauridsen (36.), Blum (38.)

Stand in der „best-of-seven“-Serie: 0:3