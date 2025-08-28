Ibrahimovic und Kaka losen Champions-League-Ligaphase aus

Von: apa

Die Auslosung zur Fußball-Champions-League ist am Donnerstagabend erstmals seit der Saison 2018/19 ohne österreichischen Teilnehmer über die Bühne gegangen. Im Fürstentum Monaco bekamen Europas Elite-Clubs von “Losfee” Zlatan Ibrahimovic und einer von Kaka gestarteten Software jeweils acht Gegner zugeteilt. Freilich kamen einige Kracher-Duelle heraus. So trifft etwa Bayern München bereits in der Ligaphase auf Titelverteidiger Paris Saint-Germain, Arsenal und Chelsea.

Attraktive Gegner für Sturm- und Salzburg-Bezwinger

PSG bekommt es zudem mit Barcelona, Leverkusen und Kevin Dansos Tottenham zu tun. Real Madrid zog Duelle mit Manchester City, Liverpool und Adi Hütters Monaco. Die Königlichen um ÖFB-Teamkapitän David Alaba müssen aber auch die “Weltreise” zum kasachischen CL-Neuling Almaty tätigen. Sturm-Graz-Bezwinger Bodö/Glimt bekam für seine Königsklassen-Premiere etwa Heimspiele gegen Manchester City, Juventus und Monaco. Brügge, das Vizemeister Salzburg eliminierte, darf sich mit Barcelona, Bayern und Arsenal messen.

Die Spielpläne sollen spätestens bis Samstag feststehen. Die erste Runde der Ligaphase mit 36 Teams findet von 16. bis 18. September statt. Jede Mannschaft erhielt jeweils zwei Gegner aus den vier Töpfen zugelost – vier Heim- und vier Auswärtsspiele. Ausgeschlossen waren Duelle von Vereinen aus demselben Land.

Die besten acht Vereine qualifizieren sich direkt fürs Achtelfinale. Die Clubs auf den Plätzen 9 bis 24 kämpfen in einer Zwischenrunde ums Weiterkommen. Für die Mannschaften auf den Rängen 25 bis 36 ist die internationale Saison beendet. Einen Umstieg in einen niedrigeren Europacupbewerb gibt es nicht mehr.