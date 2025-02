ICE Hockey League: Pre-Playoff-Paarungen stehen fest

Von: ka

Bozen – Die beiden Paarungen für das zum vierten Mal ausgetragenen Pre-Playoff in der win2day ICE Hockey League stehen seit Freitagabend fest: Hydro Fehérvár AV19 (#7) entschied sich für die spusu Vienna Capitals (#10), Olimpija Ljubljana (#8) tritt gegen den HC Pustertal (#9) an. Ab Sonntag kämpfen diese vier Mannschaften im Modus „best-of-3“ um die beiden letzten verbleibenden Plätze im Viertelfinale.

An einem spannenden letzten Grunddurchgangsspieltag hätten noch vier Teams auf Rang sieben landen können. Durch eine knappe 3:4-Heimniederlage gegen Salzburg rutschte Hydro Fehérvár AV19 noch aus den Top-6 und verpassten die direkte Playoff-Qualifikation. Im anschließenden Pre-Playoff-Pick entschieden sich die Ungarn für die spusu Vienna Capitals als Gegner. Somit treffen Olimpija Ljubljana und der HC Pustertal im zweiten Duell aufeinander – die beiden Teams standen sich schon in der letzten Saison in den Pre-Playoffs gegenüber.

Die Pre-Playoffs starten bereits am Sonntag, den 23. Februar. Der zweite Spieltag dieser Serie ist für Dienstag, 25. Februar terminisiert. Ein mögliches drittes Spiel ist dann für Freitag (28. Februar) vorgesehen.

Spieltermine (best-of-three):

Sonntag, 23. Februar 2025

Hydro Fehérvár AV19 – spusu Vienna Capitals | 15.30 Uhr | live.ice.hockey (PPV)

Olimpija Ljubljana – HC Pustertal | 18.00 Uhr | live.ice.hockey (PPV)

Dienstag, 25. Februar 2025

spusu Vienna Capitals – Hydro Fehérvár AV19 | 19.15 Uhr | ORF Sport+

HC Pustertal – Olimpija Ljubljana | 19:45 Uhr | live.ice.hockey (PPV)

Freitag, 28. Februar 2025 (falls notwendig)