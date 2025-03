In der Ritten Arena jubelt dieses Mal der HC Meran Pircher

Von: ka

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben am Donnerstagabend Spiel 3 der Viertelfinalserie gegen die Adler verloren. Die Blau-Roten zogen mit 3:4 den Kürzeren. In der Serie konnte Meran dank des Auswärtserfolgs auf 1:2 verkürzen. Am Samstag geht es bereits mit der vierten Begegnung weiter, die um 19.30 Uhr in der MeranArena angepfiffen wird.

Beide Teams tasteten sich in der Anfangsphase ab und es dauerte einige Minuten, bis sie auf Betriebstemperatur kamen. Die Rittner Buam SkyAlps fanden schließlich mit Alan Lobis einen ersten Hochkaräter vor, doch ein Meraner Verteidiger kratzte die Scheibe für den geschlagenen Rigoni von der Linie. Fast im Gegenzug klingelte es im Gehäuse von Furlong. Nach einem Fehler im Spielaufbau der Blau-Roten und einem nicht vollständig vollzogenen Wechsel kam Massimo Pietroniro an die Scheibe, der trocken ins kurze Eck zur 1:0-Führung der Adler traf (12.46). Damit ging der HC Meran Pircher zum ersten Mal in dieser Serie in Front. Wenig später musste zu allem Überfluss Szypula für zwei Minuten in die Kühlbox, doch Ritten überstand die Unterzahlsituation schadlos. Es blieb bis zur Drittelpause bei diesem Spielstand.

Im Mitteldrittel legte das Team von Christian Borgatello in der 24. Minute das 2:0 nach. Fuchs passte auf Madsen, der leitete weiter auf Massimo Pietroniro, der im Slot keine Mühe hatte, Furlong zu überwinden. Der Gegentreffer ging wie ein Weckruf durch die Reihen der Gastgeber, die fortan das Heft in die Hand nahmen und sich mehrere Möglichkeiten erarbeiteten. Die beste Chance hatte Insam, dessen Kracher an den Pfosten knallte. Davor hatten Kevin Fink und Robert Öhler aus aussichtsreicher Position in Rigoni ihren Meister gefunden. Die Rittner Druckphase endete 1.35 Minuten vor der zweiten Sirene, als Madsen von knapp hinter der Blauen Linie zum 3:0 einnetzte. War das die Vorentscheidung?

Nein, denn im Schlussdrittel waren erst 80 Sekunden gespielt, als Cuglietta mit einem präzisen Schuss auf 1:3 verkürzte. Die Rittner Buam SkyAlps drückten weiter auf den nächsten Treffer, doch kurz vor Mitte des letzten Spielabschnitts jubelten erneut die Gäste. Vor Furlong herrschte viel Getümmel, als Gellon auf 4:1 aus Sicht der Meraner stellte und den Drei-Tore-Vorsprung wiederherstellte (48.27). Nach einem kurzen Schockmoment fing sich das Team von Jamie Russell wieder und kam durch Alan Lobis zum 2:4 (52.05). Danach hielt Meran die Rittner geschickt vom eigenen Gehäuse fern. Mehr als das 3:4 43 Sekunden vor Schluss schaute für die Hausherren nicht heraus.

Alps Hockey League, Playoff-Viertelfinale – Spiel 3

Rittner Buam SkyAlps – HC Meran Pircher 3:4 (0:1, 0:2, 3:1)

Tore: 0:1 Massimo Pietroniro (12.46), 0:2 Massimo Pietroniro (23.12), 0:3 Madsen (38.25), 1:3 Diego Cuglietta (41.20), 1:4 Gellon (48.27), 2:4 Alan Lobis (52.05), 3:4 Alan Lobis (59.17)

Stand in der Viertelfinalserie: 2:1 (3:0, 4:3, 3:4)