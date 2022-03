Bozen – Die olympischen Winterspiele 2026 bieten eine Chance neu über die Rolle des Sports in unserer Gesellschaft nachzudenken. Unter dem Titel „Olympia kommt – Innovationskraft für das Land“ veranstaltet der Verband der Sportvereine Südtirols (VSS) in den kommenden vier Jahren mehrere Veranstaltungen, um den Sport und dessen zukünftige Bedeutung für die Region zu beleuchten. Die Auftaktveranstaltung findet am 8. April in Bozen und online statt.

Sport ist ein enormer Wirtschaftsfaktor, ein wichtiger Faktor im Bildungssektor und hat auch für den Tourismus große Bedeutung. Bestes Beispiel für den großen Einfluss des Sportes sind die Olympischen Spiele. Bei den nächsten Olympischen Winterspielen im Jahr 2026 werden Mailand und Cortina Gastgeber für Top-Athletinnen und Athleten dieser Welt sein. Aber nicht nur die Athleten, sondern die ganze Welt wird für ein paar Wochen zu Gast sein, auch in unserem schönen Land Südtirol.

Der VSS sieht dies als Chance neu über die Rolle des Sports in unserer Gesellschaft nachzudenken. Unter dem Titel „Olympia kommt – Innovationskraft für das Land“ sollen in den kommenden vier Jahren mehrere Veranstaltungen den Sport und dessen Bedeutung für die Region beleuchten. Die Auftaktveranstaltung des mehrjährigen Weiterbildungsprojektes findet am Freitag, 8. April 2022 um 18.00 Uhr im Hotel Sheraton in Bozen statt. Zeitgleich wird die Veranstaltung live über die Plattform Zoom übertragen.

Bis zu den Olympischen Spielen 2026 sollen aktuelle Themen aufgegriffen werden und in einer breiten Öffentlichkeit soll die gesamtgesellschaftliche Rolle des Sports diskutiert werden. Prof. Dr. Dr. Stefan Schneider von der Deutschen Sporthochschule Köln wird bei der Auftaktveranstaltung ins Thema einführen und eine Diskussion anstoßen. Landeshauptmann Arno Kompatscher, CONI-Landespräsident Alex Tabarelli und USSA-Präsident Paolo Trotter werden den Abend miteröffnen.

Das Anmeldeformular zur Veranstaltung finden alle Interessierten auf der VSS-Webseite. Die Teilnahme ist kostenlos. „Wir wollen einen interaktiven Dialog starten und darüber diskutieren, was uns bewegt, welche Chancen der Sport bietet und wie wir die Winterspiele 2026 nachhaltig nutzen können, um das Land Südtirol weiter zu entwickeln“, erklärt VSS-Obmann Günther Andergassen.