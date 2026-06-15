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Jugendeuropameisterschaft Bouldern in Sukoró - Italiencup Lead im Fassal

Intensives Wettkampfwochenende für Südtirols Sportkletterer

Montag, 15. Juni 2026 | 16:09 Uhr
Leonie Hofer Sukoro FASI (6)
FASI
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Von: mk

Bozen – Bei der Jugendeuropameisterschaft im Bouldern in Sukoró waren zwei unserer heimischen Asse am Start: Pier Giulio Paglierani vom AVS Meran in der Kategorie U17 männlich sowie AVS-Aushängeschild Leonie Hofer aus Passeier bei den Damen U21. Parallel dazu gingen beim Italiencup Lead in Campitello di Fassa insgesamt 13 Südtiroler Athletinnen und Athleten an den Start, angeführt von „Lead-Queen“ Matilda Moar.

Leonie Hofer ging als eine der Mitfavoritinnen in den Wettkampf und unterstrich ihre Ambitionen eindrucksvoll. Nach einem starken Halbfinale qualifizierte sie sich als Zweitplatzierte für das Finale der besten Acht.
Pier Giulio Paglierani überzeugte bei seiner ersten Jugendeuropameisterschaft mit einer starken Leistung: Als Elfter der Qualifikation sicherte er sich souverän den Einzug ins Halbfinale. Für den Finaleinzug reichte es letztlich zwar nicht ganz, dennoch beendete er sein Debüt mit einem ausgezeichneten 17. Platz.

Im Finale lief es für Leonie Hofer nicht ganz nach Wunsch. Nach den kräftezehrenden Vorrunden fehlte ihr – wie sie selbst einräumte – etwas die Frische. Am Ende verpasste sie das Podium nur knapp um zehn Punkte und belegte den starken sechsten Rang.

Italiencup: Matilda Moar Gesamtvierte

Bei den Herren schafften mit Fritz Engele, Samuel Perntaler und Dario Cadonau gleich drei AVS-Athleten den Sprung ins Halbfinale. Der Finaleinzug blieb ihnen jedoch verwehrt: Fritz Engele belegte einen starken 12. Platz, Samuel Perntaler wurde 16., und Dario Cadonau beendete den Wettkampf auf Rang 24.

Auch bei den Damen qualifizierten sich mit Matilda Moar, Bettina Dorfmann und Julia Gurschler drei Athletinnen für das Halbfinale. Dort gelang allerdings nur Matilda Moar als Fünfte der Einzug ins Finale. Julia Gurschler (18.) und Bettina Dorfmann (19.) verpassten den Finaleinzug.

Bezirk: Bozen

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