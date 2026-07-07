Aktuelle Seite: Home > Sport > IOC streicht Sanktionen gegen russisches Olympisches Komitee
Aufatmen im russischen Olympia-Sport

IOC streicht Sanktionen gegen russisches Olympisches Komitee

Dienstag, 07. Juli 2026 | 17:47 Uhr
Aufatmen im russischen Olympia-Sport
APA/APA/AFP/ODD ANDERSEN/STRINGER
Schriftgröße

Von: apa

Das IOC hat die Sanktionen gegen das russische Olympische Komitee (ROC) weitgehend aufgehoben. Die Beschränkungen für die Teilnahme von Russinnen und Russen an internationalen Wettbewerben seien außer Kraft gesetzt, entschied die Spitze des Internationalen Olympischen Komitees in Lausanne. Ob die russischen Athleten und Teams bei den Spielen 2028 in Los Angeles wieder mit eigener Flagge und Hymne starten dürfen, soll zu einem späteren Zeitpunkt beurteilt werden.

Damit zog das IOC seine Empfehlungen an die Ausrichter internationaler Sportveranstaltungen für die Zulassung von Russen nach drei Jahren zurück. Die Sanktionen gegen Russland hatte das IOC ursprünglich damit begründet, dass das ROC gegen die Olympische Charta verstoßen habe, weil es die vier annektierten ukrainischen Gebiete Donezk, Cherson, Luhansk und Saporischschja aufgenommen hat. Russlands Olympia-Komitee hatte dieser Begründung aber durch einen sportjuristischen Winkelzug die Grundlage entzogen.

Belarus-Sanktionen schon außer Kraft gesetzt

Nach dem Beginn des russischen Angriffskriegs in der Ukraine vor mehr als vier Jahren hatte das IOC sowohl Russlands Sportler wie auch die belarussischen Athleten mit Sanktionen belegt. Belarus unterstützt Russland im Krieg gegen die Ukraine. An den Olympischen Spielen in Paris 2024 und den Winterspielen in Mailand und Cortina d’Ampezzo in diesem Jahr durften nur Einzelsportler beider Nationen als neutrale Athleten teilnehmen.

Schon vor einigen Wochen hatte das IOC Athletinnen und Athleten aus Belarus die Rückkehr in internationale Wettbewerbe erleichtert. Nach Meinung der Dachorganisation dürfe der Start von Athleten bei internationalen Wettkämpfen “nicht durch das Handeln ihrer Regierungen eingeschränkt werden, einschließlich der Beteiligung an einem Krieg oder Konflikt”.

Kommentare

Aktuell sind 0 Kommentare vorhanden

Kommentare anzeigen
Meistkommentiert
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Kommentare
37
Trump bestätigte: “Habe FIFA um Überprüfung gebeten”
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
Kommentare
37
Balogun spielberechtigt – FIFA weist Belgien-Beschwerde ab
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
Kommentare
24
„Das schadet dem Image der Strandbäder!“
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Kommentare
22
Strafe verbüßt – Führerschein lässt weiter auf sich warten
Nach Balogun-Debatte: Belgien beendet Lauf der USA
Kommentare
21
Nach Balogun-Debatte: Belgien beendet Lauf der USA
Anzeigen
Der Abfallbegleitschein wird digital
Der Abfallbegleitschein wird digital
Gruppo Santini
Drei Tage Mittelalter
Drei Tage Mittelalter
Burg Reifenstein
Nachrichten
Lokal
Italien
Chronik
Politik
Wirtschaft
Sport
Unterhaltung
Lokal
Bozen
Burggrafenamt
Eisacktal
Pustertal
Salten / Schlern
Überetsch / Unterland
Vinschgau
Wipptal
Unterhaltung
Leute
Kultur
Abstimmung
Videos
Wer hätte das gedacht?
Service
Trauer
Wetter
Verkehr
Horoskop
Social
Facebook
Twitter
RSS

Südtirol News im Google Play Store

Südtirol News im App Store

© 2026 First Avenue GmbH
 