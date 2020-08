Ira Harrasser feiert Doppelsieg in Bozen

Bozen – Am Wochenende fand in der Landeshauptstadt das 3. Meeting „Memorial Franco Criscuolo“ statt. Das Meeting der SAF Bozen fand in Ehren von Franco Criscuolo statt, der am 11. Dezember 2017 im Alter von 91 Jahren verstorben war.

Criscuolo gründete im Jahre 1953 den Bozner Verein. Auf der Sportanlage im Drusus-Stadion bildete er mehrere Tausende Athleten und Athletinnen aus, unter ihnen Erica Rossi, Silvana Zangirolami und Maria Grazia Bertoldo.

In Bozen zeigte Ira Harrasser eine tolle Leistung. Die 19-jährige Sprinthoffnung aus Bruneck ging über 100 und 200 m an den Start, wo sie sich in 12.26 bzw. 24.78 Sekunden durchsetzen konnte. Teamkollegin Katharina Oberhammer kam in ihrer Paradedisziplin über 800 m auf 2:14.12 Minuten. Bei den Herren konnte sich Alberto Masera in Szene setzen. Der Bozner Hochspring übersprang 2.05 Meter und musste sich nur Manuel Lando (2.08) geschlagen geben. Für die Südtiroler Athleten war es eine gute Generalprobe für die am kommenden Wochenende bevorstehende Italienmeisterschaft in Padua.

Bei den U14 war Alexa Schneider nicht zu stoppen. Die Pustererin feierte gleich drei Tagessiege (60 m, 1000 m, Weitsprung). Im U16-Bewerb kam Weitspringer Daniele Tomasi auf 5.72 m, Mattia Bucciarelli (SAB) gewann den Diskuswurf mit 26.16 m.

Kleines Südtiroler Teilnehmerfeld in Cles

Am Samstag wurde in Cles das Melinda-Meeting ausgetragen, an dem auch einige Südtiroler teilnahmen und gute Ergebnisse erzielten. Im Trentino überzeugten vor allem die U16-Athleten. Die Lananerin Lisa Leuprecht gewann den 2000-m-Lauf in 6:50.54 Minuten, Alessia Goffi entschied den 80-m-Hürdenlauf in 12.61 Sekunden für sich. Für beide waren es neue Bestzeiten. Die Grödnerin Goffi setzte sich auch im Dreisprung mit 10.97 m durch, bei den Burschen schnappte sich Daniele Tomasi vom CSS Leonardo da Vinci mit 11.04 m den Sieg. Die Signater Speerwerferin Sarah Fischnaller kam auf 41.90 m, Jakob Göller wurde im Burschen-Bewerb Zweiter mit 49.25 m.

Die Ergebnisse beim 3. Meeting „Memorial Franco Criscuolo“ – Bozen:

U14 Mädchen

60m: 1. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 8.74

1000m: 1. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 3:13.20

Weit: 1. Alexa Schneider (SSV Bruneck) 4.50

Kugel: 1. Nora Dametto (Südtirol Team Club) 10.10

U14 Burschen

60m: 1. Mattia Giovanazzi (CSS Leonardo da Vinci) 8.46

1000m: 1. Francesco Antonelli (CSS Leonardo da Vinci) 3:27.76

Weit: 1. Manuel Antonucci (SV Lana) 4.49

Kugel: 1. Enrico Flaim (SAF Bozen) 11.41

U16 Mädchen

80m: 1. Beatrice Minotti (Atletica Copparo) 10.06

300m: 1. Agata D’Angelo (Südtirol Team Club) 43.09

Weit: 1. Beatrice Minotti (Atletica Copparo) 5.47

U16 Burschen

80m: 1. Paolo D’Alonzo Avancini (Atletica Trentino) 9.65

300m: 1. Mario Antolini (Atletica Valle di Cembra) 37.66

Weit: 1. Daniele Tomasi (CSS Leonardo da Vinci) 5.72

Diskus: 1. Mattia Bucciarelli (SAB) 26.16

Damen

100m: 1. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 12.26

200m: 1. Ira Harrasser (SSV Bruneck) 24.78

400m: 1. Laura Marotti (Atletica Vicentina) 56.79

800m: 1. Katharina Oberhammer (SSV Bruneck) 2:14.12

400m Hürden: 1. Arianna Siviero (Atletica Libertas) 1:01.72

Hoch: 1. Martina Leorato (Fondazione M. Bentegodi) 1.68

Diskus: 1. Claudia Chirilà (Atletica Strambino) 40.74

Herren

100m: 1. Farias Zin (Athletic Club 96 Bozen) 10.85

200m: 1. Lorenzo Ianes (Atletica Trento) 21.64

400m: 1. Alessandro Franceschini (Atletica Marcon) 48.49

800m: 1. Alessandro Dal Ben (Atletica insieme Verona) 1:51.39

400m Hürden: 1. Giulio Lutterotti (Quercia Trentingrana) 53.64

400m Hürden U18: 1. Luca Boesso (SSV Bruneck) 56.29

Hoch: 1. Manuel Lando (Atletica Vicentina) 2.08

Diskus: 1. Alberto Chiusole (Lagarina Crus Team) 45.84

Diskus Junioren: 1. Cristian Manfredi (CSS Leonardo da Vinci) 31.46

Diskus U18: 1. Fabio Tomasi (Atletica Trentino) 35.75