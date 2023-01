Italien räumt im Juniorenweltcup alles ab

Umhausen – In Umhausen (AUT) ist am Sonntag der Juniorenweltcup im Naturbahnrodeln zu Ende gegangen. In allen drei Kategorien (Einsitzer Damen/Einsitzer Herren/Doppelsitzer) jubelten die „Azzurri“ nicht nur über die Tagessiege, sondern auch über die Gesamtsiege.

Jenny Castiglioni (ITA) feierte auf der „Grantau“-Bahn in beeindruckender Manier ihren zweiten Saisonsieg, mit Bestzeit in beiden Läufen (Gesamtzeit 2.33,23 Minuten) setzte sich die 17-Jährige überlegen gegen Sarah Schiller (GER/+1,96 Sekunden) und Katharina Hofer (ITA/+2,90) durch. Nach dem vierten und letzten Rennen gewann Castiglioni mit zwei Siegen, einem zweiten und einem dritten Platz mit 355 Punkten erstmals in ihrer Karriere die Gesamtwertung, gefolgt von ihrer Teamkollegin Tina Stuffer (290 Punkte) und Schiller (265). Riccarda Ruetz (AUT), die die ersten beiden Rennen gewonnen hatte und nach einer Verletzung die Saison vorzeitig beenden musste, landete mit 200 Punkten auf Rang vier.

Einen Vierfachsieg für die Italiener gab es im Einsitzer Herren. Juniorenweltmeister Fabian Brunner (ITA) deklassierte in 2.29,04 Minuten die Konkurrenz. Seine Teamkollegen Hannes Unterholzner (+2,12 Sekunden), Anton Gruber Genetti (+3,23) und Alex Oberhofer (+3,66) folgten auf den Plätzen, vor Florian Freigassner (AUT/+3,96). Damit sicherte sich Brunner, der im Weltcup der Allgemeinen Klasse in Jaufental am Podest stand, mit 385 Punkten den Gesamtsieg, vor dem Sieger des Auftaktrennens in Winterleiten (AUT) Alex Oberhofer (315) und Hannes Unterholzner 286).

Bei den Doppelsitzern setzten sich am Samstag auf der 955 Meter langen „Grantau“-Bahn Tobias Paur/Andreas Hofer (ITA) in 1.20,56 Minuten knapp gegen ihre Teamkollegen Anton Gruber Genetti/Hannes Unterholzner (+0,02 Sekunden) durch. Platz drei ging an die Juniorenweltmeister Matevz Vertelj/Vid Kralj (SLO/0,48). Gruber Genetti/Unterholzner holten mit 370 Punkten den Gesamtsieg, auf den Ehrenplätzen folgen Paur/Hofer (355) und Vertelj/Kralj (295).

In wenigen Tagen folgt der Saisonhöhepunkt mit den Junioreneuropameisterschaften im Naturbahnrodeln vom 3. bis 5. Februar in Mariazell (AUT).