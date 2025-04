Italiencup Boulder: Leonie Hofer auf Gesamtrang drei

Beim Wettkampf am Wochenende landete sie auf Rang vier

Von: luk

Bozen – Die Dreierserie des Italiencups im Boulder ist am Wochenende in Modena zu Ende gegangen. Leonie Hofer vom AVS Passeier sicherte sich Gesamtrang drei, beim Wettkampf am Wochenende landete sie auf Rang vier.

Insgesamt sind elf Südtiroler Athleten zum letzten Italiencup in Modena gefahren; Hubert Schwarz hat sie als Trainer und Betreuer begleitet. Fürs Semifinale haben sich neben Leonie Hofer auch Johannes Egger und und Matilda Moar qualifiziert – Moar verpasste den Einzug ins Finale knapp und wurde Siebte. Auch für Johannes Egger war im Semifinale Schluss, David Piccolruaz brachte eine gute Leistung, erreichte aber das Semifinale nicht. Auch die anderen teilnehmenden AVS Athleten, Kathrin Mock, Nadia Insam, Emmy Lang, Vanessa Atz, Rita Oltramari, Charlotte Ladurner sowie Veronika Cagol, zeigten gute Leistungen.

Leonie Hofer erreichte als einzige das Finale und holte sich dort den vierten Platz. In der Saisonsgesamtwertung liegt sie damit auf Platz drei. Alle Ergebnisse finden sich hier.