Italienmeisterschaft im Sportrodeln: Villnösser räumen ab

Von: luk

Villnöss – Bei leichtem Tauwetter ging am Wochenende die Italienmeisterschaft im Sportrodeln über die Bühne. Über 70 Rodlerinnen und Rodler allen Alters trafen sich auf der „Ranuier Rungg“ Rennstrecke um die Titel der 14. nationalen Meisterschaft auszutragen. Besonders zu überzeugen wussten die Athletinnen und Athleten des ASV Villnöss, welche den Heimvorteil perfekt ausnutzten und alle Titel gewannen.

Bei den Damen war es eine Hundertstelentscheidung. Die junge Iris Runggatscher fuhr der Konkurrenz davon und holte sich nach zweimaliger knapper Laufbestzeit den Titel. Sie gewann vor Lara Peccei vom AMA Wengen/La Val und ihrer älteren Schwester Silvia Runggatscher – ebenfalls vom ASV Villnöss.

Eine knappe Entscheidung gab es auch bei den Herren. Der Lokalmatador Patrick Lambacher war am Wochenende nicht zu schlagen. Den herausgefahrenen Vorsprung aus dem ersten Lauf verteidigte er durch eine solide zweite Fahrt und konnte den Angriff von Christof Gruber vom ASV Villanders abwehren. Das Podium komplettierte Matthias Frei vom ASC Laugen-Tisens.

Lambacher konnte sich das Wochenende sogar doppelt vergolden. Im Doppelsitzerbewerb holte er mit seinem Partner Simon Schwienbacher den Italienmeistertitel. Das Podest komplettierten hinter dem Villnösser Duo die Paarungen Mair/Müller und Frei/Frei, welche beide für den ASC Laugen-Tisens an den Start gingen.

Die Mannschaftswertung der Jugend holte der ASC Laugen-Tisens vor dem ASV Villnöss. In der allgemeinen Klasse war die Mannschaft des ASC Laugen-Tisens wiederum nicht zu schlagen. Auf Platz zwei reihte sich der ASV Villanders ein und der ASC Olang komplettierte das Podest.