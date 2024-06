Italienmeisterschaft Under 20 in Brixen und Bruneck

Von: luk

Brixen/Bruneck – Die Kletter-Italienmeisterschaft Under 20 haben in Bruneck und Brixen bereits am ersten Tag spannende Wettkämpfe und beeindruckende Leistungen junger Klettertalente gezeigt. Hier sind die Highlights des ersten Tages:

Lead U18 Wettkampf in Bruneck

In Bruneck fand der Lead U18 Wettbewerb statt, bei dem Elena Brunetti (Climbing Side Roma) und Gianluca Vighetti (Escape SSD) triumphierten. Beide waren im letzten Jahr die Italienischen Meister der U16-Kategorie. Auf das Podium schafften es am ersten Tag auch gleich drei Lokalmatadore: Die Silbermedaillen gingen an Bettina Dorfmann (AVS Brixen) und Matteo Reusa (ASD Kuota 8.10). Die Bronzemedaillen sicherten sich Matilda Liù Moar (AVS Brixen) und Fritz Engele (AVS Meran).

Boulder U16 Wettkampf in Brixen

In Brixen fand fast zeitgleich der Boulder U16 Wettbewerb statt. Die neuen Italienischen Meister dieser Kategorie sind Virginia Bresolin (Opera Verticale ASD) und Andrea Ludovico Chelleris (Teste di Pietra PN). Die Silbermedaillen gingen an Emma Gregorotti (King Rock Climbing) und Emiliano Zingrini (Crazy Center). Die Bronzemedaillen gewannen Rebecca Belardinelli (Climbing Side Roma) und Valerio Poliandri (Blue Rock ASD).

Speed U20 Finale in Brixen

Im Finale der Disziplin Speed U20 kürte sich Fuheng Sola (Equilibrium Soc. Coop) bei den Männern und Agnese Fiorio (Arco Climbing) bei den Damen zu italienischen Meistern. Silber ging an Marco Rontini (Centro Sportivo Esercito) und Giulia Asirelli (Istrice Ravenna). Die Bronzemedaillen gewannen Ludovico Borghi (Istrice Ravenna) und Sara Pittureri (Monkey’s Planet).

Das heutige Programm

Am heutigen Samstag stehen die Wettbewerbe Lead U20 in Bruneck sowie Boulder U18 und Speed U16 in Brixen auf dem Programm. Besonders spannend wird der Boulder-Wettkampf in Brixen, bei dem die Südtiroler Athletinnen Bettina Dorfmann und Matilda Liù Moar erneut antreten werden. Auch Fritz Engele wird im Boulder-Finale zu sehen sein, das um 19.00 Uhr in der Vertikale in Brixen beginnt.