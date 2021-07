Italienpokal: Offizielles Saisondebüt in Perugia

Bozen – Der FC Südtirol bestreitet am Sonntag, 8. August sein erstes offizielles Match der Saison 2021/22. Die Lega Serie A gab am heutigen Mittwoch die Paarungen der Quali-Runde des Italienpokals, an dem in dieser Spielzeit vier Serie C-Clubs teilnehmen, bekannt. Die Drittliga-Teams – Catanzaro, Avellino, Padua und der FCS – treffen dabei auf einen der letztjährigen Serie B-Aufsteiger, d.h. Como, Alessandria, Perugia oder Ternana.

Der Gegner der Weißroten ist der von Massimiliano Alvini gecoachte Traditionsclub Perugia, der in der abgelaufenen Saison – knapp vor Padua und dem FCS – den Meistertitel in der Gruppe B der Serie C holte. Das Match im Stadio „Renato Curi“ steigt am Sonntag, 8. August um 19 Uhr. In den weiteren Paarungen der Quali-Runde kommt es zu den Aufeinandertreffen Como-Catanzaro, Ternana-Avellino und Padua-Alessandria.