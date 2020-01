ITF: Verena Meliss im Doppel-Halbfinale von Cancun

Cancun – Verena Meliss und die Belgierin Eliessa Vanlangendonck stehen beim 15.000 Dollar ITF-Turnier von Cancun im Doppel-Halbfinale.

Die 22-jährige Kaltererin und Vanlangendonck schalteten heute Abend in Mexiko im Viertelfinale die als Nummer 2 gesetzten Niederländerinnen Eva Vedder/Stephanie Visscher im Supertiebreak mit 7:6(4), 4:6, 10:4 aus. Bereits gestern warfen Meliss und ihre Partnerin zum Auftakt Alexander Anttila (FIN)/Lian Tran (NED) mit 6:2, 7:5 aus dem Bewerb.

Für Meliss ist es das sechste Doppel-Halbfinale in ihrer Karriere, das letzte Mal stand sie im Juni 2018 in Sassuolo in der Runde der letzten Vier. In der Vorschlussrunde bekommen es Meliss und Vanlangendonck am morgigen Samstag mit dem Brasilianerinnen Ingrid Gamarra Martina und Eduarda Piai, Nummer 3 der Setzliste, zu tun. Im Einzel war Meliss gestern zum Auftakt an der US-Amerikanerin Elyse Lavender gescheitert.