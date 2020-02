ITF: Verena Meliss setzt Siegeszug in Mexiko fort

Cancun – Verena Meliss ist am Donnerstag ins Viertelfinale des 15.000 Dollar ITF-Turniers von Cancun eingezogen.

Die 22-jährige Kaltererin spielt in Mexiko ein starkes Tennis. Meliss, Nummer 505 des WTA-Rankings, schaltete heute im Einzel-Achtelfinale die drei Jahre ältere Bulgarin Eleonore Tchakarova souverän mit 6:3, 6:3 aus. In der Runde der letzten Acht trifft Meliss, Nummer 3 in Cancun, am morgigen Freitag entweder auf die als Nummer 8 gesetzte US-Amerikanerin Rasheeda Mcadoo (WTA 817) oder auf Mayuka Aikawa (WTA 850) aus Japan. Für die Südtirolerin ist es das 12. ITF-Viertelfinale in ihrer Karriere.

Im Doppel-Viertelfinale mussten sich Meliss und ihre belgische Partnerin Eliessa Vanlangendonck, mit der sie vorige Woche das Turnier gewann, gegen Antonia Samudio (COL)/Jantje Tilbürger (GER) zurückziehen.