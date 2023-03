Jake Cardwell schießt die Rittner Buam SkyAlps zum Sieg

Kitzbühel – Die Serie ist wieder ausgeglichen! In einem wahren Krimi gegen den EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel haben die Rittner Buam SkyAlps am Dienstagabend dank des erlösenden Overtime-Treffers von Jake Cardwell das Comeback im Playoff-Viertelfinale geschafft.

Dieses Mal musste Kitzbühel ohne den in den letzten Spielen herausragenden Torwart Alexander Schmidt auskommen. Der 23-Jährige spielt die restliche Saison bei Villach in der ICE Hockey League. Für ihn hütet nun Paul Mocher den Kasten der Nordtiroler und der musste nach zwei Minuten fast schon hinter sich greifen, als er zuerst einen Marzolini-Schuss parierte, der Abpraller aber fast ins Tor sprang. Nach einer chancenreichen Anfangsphase übernahm dann Kitzbühel die Spielregie, bei den Schüssen von Hochfilzer (6.), Kapel (10.) und Szabad (13.) war Hawkey aber stets am Posten.

Nach dem torlosen ersten Drittel starteten die Rittner Buam mit hohem Forechecking in den zweiten Spielabschnitt. Die erste gute Chance hatte Insam in der 28. Minute, als er im Powerplay nach Tavi-Pass an Mochers Schulter scheiterte. Kitzbühel killte die Zeitstrafe aber erfolgreich und wurde in der Folge durch Schüsse von Zolmanis (33.) und Kuronen (35.) gefährlich, doch Hawkey stand beide Male im Weg. Ein Julian-Kostner-Schuss aus spitzem Winkel in der 37. Minute rundete das Mitteldrittel ab und die über Tausend Zuschauer im Sportpark Kitzbühel mussten weiter auf den ersten Treffer warten.

Das änderte sich auch im Schlussdrittel nicht. Dafür wurde die Partie um einiges körperbetonter, immer wieder mussten die Unparteiischen Streithähne aus beiden Teams auseinanderzerren. Auch deswegen wurden gefährliche Chancen zur Mangelware. Einzig ein von Mocher parierter Robert-Öhler-Schuss (44.) und eine Möglichkeit für Zolmanis, der am abermals sicher auftretenden Hawkey hängen blieb (51.) waren zu vermerken. So musste die Overtime entscheiden, wer sich den Sieg im vierten Spiel der Viertelfinalserie holte.

Die wird in den Playoffs im Fünf-gegen-Fünf in normalen 20-Minuten-Dritteln ausgespielt. Es dauerte aber nur dreieinhalb Minuten, ehe der entscheidende Treffer fiel. Zuerst parierte Mocher einen Schuss von Robert Öhler mit den Schonern, der Abpraller rutschte aber bis zu Cardwell, der aus der Distanz direkt draufhielt und einnetzte (63.24). Damit steht es vor dem fünften Spiel der Viertelfinalserie am Donnerstagabend in der Ritten Arena gegen die Kitzbüheler Adler nun 2:2.

EC „die Adler“ Stadtwerke Kitzbühel – Rittner Buam SkyAlps 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:0)

Tor: 0:1 Cardwell (63.24)