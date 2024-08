Jake Flynn verstärkt die Abwehr der Rittner Buam SkyAlps

Von: luk

Klobenstein – Die Rittner Buam SkyAlps haben auf dem Transfermarkt zugeschlagen und den jungen US-Amerikaner Jake Flynn nach Klobenstein geholt. Der Verteidiger kommt aus der East Coast Hockey League zu den Blau-Roten.

Flynn wurde am 26. Mai 2001 in Weymouth, Massachusetts (USA) geboren. Der 1,83 Meter große und 82 Kilogramm schwere Rechtshänder hat seine Stärken im Pass- und Stellungsspiel. Seine ersten Eishockey-Schritte machte er in der Thayer Academy, einer Privatschule in der Nähe von Boston. Im Jahr 2019 wechselte er auf die Universität von Connecticut, wo er für fünf Saisonen in der College-Liga NCAA spielte und insgesamt 152 Einsätze und 45 Scorerpunkte (10 Tore) verbuchte. In der vergangenen Saison schaffte er auch den Durchbruch in die East Coast Hockey League, wo er für die Greenville Swamp Rabbits 16 Spiele (3 Scorerpunkte) bestritt.

In seiner noch frühen Karriere wagt Flynn nun den Schritt über den großen Teich und heuert mit den Rittner Buam SkyAlps erstmals bei einem europäischen Verein an. Die Sportdirektoren Dan Tudin und Alexander Eisath sind überzeugt, dass sie im jungen US-Amerikaner eine Verstärkung für ihre Mannschaft gefunden haben: „Jake Flynn ist ein junger Verteidiger, der in einer starken Liga gegen starke Gegner gespielt hat. Uns hat vor allem sein erster Pass beeindruckt, im Aufbauspiel wird er uns eine große Hilfe sein. Bei den Rittner Buam kann er sein Talent weiter entfalten. Wir freuen uns auf ihn!“