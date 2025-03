Jakob Pöltl feiert mit Double-Double 300. Sieg in NBA

Von: apa

Jakob Pöltl hat am Freitag (Ortszeit) den 300. Sieg in Spielen der regulären Saison in der National Basketball Association (NBA) gefeiert, in denen er im Einsatz gewesen ist. Die Toronto Raptors bezwangen die Charlotte Hornets vor eigenem Publikum mit 108:97. Der 29-jährige Wiener steuerte zum Jubiläum ein Double-Double aus 24 Punkten und zwölf Rebounds bei. Weiters verbuchte er drei Assists und einen Block in 26:07 Minuten.

Der Center verwertete zwölf Würfe bei 14 Versuchen aus dem Spiel und führte sein Team als Topscorer an. Nach seinem Treffer zum 61:60 in der 28. Minute gerieten die Raptors im weiteren Verlauf nicht mehr in Rückstand. Sie feierten den dritten Sieg hintereinander. Der österreichische NBA-Pionier schrieb zum 22. Mal in dieser Saison doppelt zweistellig an. “Wir haben stark begonnen und gute Lösungen im Pick-and-Roll gefunden. Im zweiten Viertel haben wir etwas nachgelassen, aber aus der Halbzeit sind wir aggressiv herausgekommen”, analysierte Pöltl.

Enges Rennen um Platz sechs in Western Conference

Trotz seiner einmal mehr starken Leistung ist davon auszugehen, dass dem 29-Jährigen am Sonntag bei den Philadelphia 76ers wieder nur die Zuschauerrolle bleibt. Coach Darko Rajakovic lässt den Wiener seit 7. März in jeder zweiten Partie auf der Bank.

Für die Clevelands Cavaliers setzte es mit 122:133 bei den Detroit Pistons die fünfte Niederlage in den vergangenen acht Spielen. Dem Leader der Eastern Conference reichten auch 38 Punkte von Donovan Mitchell nicht. Im Rennen um Platz sechs im NBA-Westen und damit um die direkte Play-off-Teilnahme blieben die LA Clippers (132:100 bei den Brooklyn Nets) ebenso wie die Golden State Warriors (111:95 bei den New Orleans Pelicans) erfolgreich. Beide halten bei 42:31-Siegen. Dahinter lauern die Minnesota Timberwolves (124:109 gegen die Phoenix Suns) mit einer 42:32-Bilanz auf Rang acht.